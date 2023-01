Bezchybná Jislová: Čtyři nuly, konečně se mi to povedlo. Masák je za odměnu

Poprvé od březnového stíhacího závodu v Kontiolahti jste zvládla čtyřpoložkový závod s čistou střelbou.

A jsem za to hrozně ráda. Ten individuál (=vytrvalostní závod) si o takovou bilanci říká, takže jsem ráda, že se mi to v něm konečně povedlo.

Navíc i velice rychle, speciálně stojky jste odstřílela za 23 a 22 sekund. To naznačuje, že je nyní máte hodně v ruce.

Přitom nebylo vůbec úmyslné, že jsem stojky chtěla střílet rychle. Ani bych si netipla, že jsem v nich měla až tak dobré časy. Připadalo mi, že jsou to položky poklidné, pod kontrolou. Proto jsem ráda, že i jejich čas je nakonec takhle rychlý.

Vyvěrá vaše současná střelecká jistota a přesnost z výkonů na trénincích?

Určitě, tréninky jsou základ. Jsem ráda, že jsem si na nich zvládla všechny věci natolik zautomatizovat, že pak v závodech funguju úplně stejně. Na trénincích si mohu dovolit ty položky ještě víc vyhrotit a střílet přes limit, ale to bych v závodě neudělala.

Přes limit znamená třeba stojku za osmnáct sekund?

Ty časy ani přesně nevím, ale spíš je to o tom, že úmyslně uspěchám práci, čímž časy ještě více stlačuji dolů - a zvykám si tím na ještě rychlejší střelbu.

Jakou nyní máte na trénincích bilanci?

Při prvním po příjezdu do Ruhpoldingu jsem střílela celkem šestnáct položek a z nich jsem netrefila dohromady dvě rány, to je docela nadprůměrný výsledek. A když mám absolutní nulu za celý trénink, vždycky to vnitřně slavím. Je to fajn pocit, ale na druhou stranu řada těch tréninků pobíhá v docela nízké zátěži. Nejdůležitější je pro mě najít věci, které fungují a zautomatizovat je.

Kdy se vám naposledy povedlo za trénink zasáhnout úplně všechny terče?

V téhle sezoně už víckrát. Ale na druhou stranu někdy je i lepší nevyplejtvat si tu nulu už v tréninku a schovat si ji až na závod. Někdy jsem potom díky tomu i pozornější a říkám si: Ty jo, musím si dávat pozor. Je to lepší strategie než usnout na vavřínech ve stylu: Trénink byl přece výborný, je to vyřešené.

Vyhrála Liza Vittozziová s čistou střelbou, ačkoliv před týdnem při sprintu na Pokljuce se šesti ranami mimo terče zcela selhala. Překvapují vás takové střelecké zvraty?

Mohlo to být i tím, že se Lisa minule necítila celkově dobře. Střelbu může ovlivnit spousta věcí a pokud její chyby tehdy byly hlavně vleže, promítl se do toho i vítr. Ale vyrovnala se s tím dobře, neutápěla se na rozdíl od loňska v jednom nepovedeném závodě, nenechala se jím rozhodit a dnes ukázala, že na to má.

Když vy dáte v závodě čtyři nuly, jaký pocit se vás bezprostředně po dvacáté podařené ráně zmocní? Euforie? Nabíjí vás taková bilance do posledního kola?

Určitě. Ale tak to občas mívám, i když nedám samé nuly. Vždycky jsem ráda, že už mám střelbu za sebou a mohu už přemýšlet jen nad posledním kolem, že do něj dám zbytky všech sil, které mám.

Jessica Jislová během vytrvalostního závodu v Ruhpoldingu.

Řekla byste, že už jste střelecky tam, kde v předchozí zimě?

Ze začátku sezony jsem se trochu hledala, tak jsem ráda, že se mi povedlo najít, co funguje. Ale popravdě se snažím na statistiky v průběhu sezony moc nekoukat.

Teď je dalším úkolem zrychlit běh. Jenže víc času na takovou práci asi bude až na soustředění před mistrovstvím světa v Oberhofu.

Ano. Přes Vánoce jsem byla nemocná a co jsem se bavila s Egilem (trenérem Gjellandem), tak lidé, kteří byli nemocní, to neměli na Pokljuce vůbec jednoduché, protože jde o specifickou nadmořskou výšku a nebylo dost času na aklimatizaci. Tam jsem se závody hodně protrápila, ale dnes už jsem vnímala i běžecky pozitivnější věci a jelo se mi o hodně líp. Budu to brát závod od závodu a doufat, že mi každý další pomůže, když na větší trénování zrovna žádný čas není.

Odměnou za čtvrteční výkon je postup do nedělního hromadného závodu pro 30 vyvolených. O hromaďácích jste vždy říkala, že jsou za odměnu, což asi platí i nadále, že?

Já si na něj trochu myslela, ale věděla jsem, že tady bude docela složité, protože holky jsou fakt hrozně vyrovnané a moc dobře a rychle střílí. Zdejší střelnice není extra těžká a ani tu nefoukalo, proto mi bylo jasné, že se bude střílet dobře. Jsem ráda, že mi to na masák klaplo. Program je tu hodně náročný, nejdřív jeden dlouhý závod, pak přijde štafeta, ve které se na zdejším lehkém profilu jede úplně na doraz od začátku do konce, a potom nás čeká zase dlouhý masák. Navíc další kolo v Anterselvě začínají ženy jako první, času na odpočinek bude i nadále docela málo. Ale těším se.

Jaký je na trati v Ruhpoldingu vzhledem k nedostatku sněhu podklad?

My jsme s Makulou (Davidovou) měly dnes podmínky výborné, protože organizátoři zrušili mužský trénink a věnovali se jen přípravě trati na náš závod. I díky tomu, že nám vylosovali nižší startovní čísla, byla pro nás trať bezproblémová, a myslím, že taková vydržela až do konce. Horší je, že se nám možná bude zmenšovat prostor na tréninky, ale to už je taková daň za to, abychom si mohli dobře zazávodit.

Budete mít vůbec v pátek kde trénovat?

Uvidíme. Jak je tu umělý sníh, nedrží moc pohromadě, takže čím víc lidí po něm projede, tím horší je situace. Už minulý trénink jsme měli dost omezený, jen na jednom kole, které mělo necelý kilometr.

Zmínila jste, že jste i vy byla nemocná, jako už pomalu každý z českého týmu. Pozorujete podobné problémy také v dalších reprezentacích?

Přes Vánoce bylo nemocných dost lidí. Švédka Magnussenová chytla i covid, Franziska Preussová se z potíží dostává dodnes, mají je také další. Já dělám všechno pro to, aby se mé problémy neopakovaly, protože výpadky jsou pak dlouhé. I když začnete trénovat hned po nemoci, výkonnost jde dolů. Je potřeba být extra opatrní.

Opět chodíte i po hotelu v rouškách?

Na Pokljuku jsem minulý týden přijela s tím, že už sice jsem zdravá, ale stále trochu oslabená, takže jsem tam roušku nosila. Původně jsem si říkala, že v ní vydržím týden, jak budou najíždět noví lidé, jenže u kluků nemoci pořád kolují, tak se radši držím i tady víc stranou a dál nosím respirátor. Tím, že letos už nejsou nařízené pro všechny, je na každém z nás, pro co se rozhodne. Někdo není na nemoci až tak háklivý, proto si může dovolit chovat se víc normálně. Já jsem poněkud citlivější na bacily a viry, tak se rozhoduju podle toho.