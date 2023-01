Charvátová o povedené štafetě: Ocitla jsem se v tunelu, na nervy nebyl čas

Tahle štafeta vás asi bavila, že?

Bavila. Jsem ráda, že jsem se ve svých letech konečně dožila toho, že štafeta je fajn.

I vaše střelba byla povedená. V minulosti jste opakovaně tvrdila, že právě při štafetě býváte na střelnici nervóznější než v normálních závodech. Už jste se naučila tuto nervozitu korigovat?

Asi jo. A dnes mi paradoxně pomohlo, že jsem od začátku jela dost na hraně a díky tomu nebyl prostor na nějaké další myšlenky. Byla jsem ráda, že dělám to, co dělat mám.

Také váš běžecký výkon byl dobrý, dosáhla jste třetí nejlepší čas úseku. Přitom v České televizi jste si po závodě na váš běh postěžovala.

Z času mám radost, ale trošičku mě zaráží, že jsem schopná zajet dobře pět kilometrů - a pak už nemůžu. Což bylo vidět i tady ve vytrvalostním závodě. Čím je závod delší, tak víc chřadnu. Dnes bylo pět kilometrů super. Ten zbytek jsem sice nezabalila, ale poslední sjezd jsem už jela na napnutých nohách a říkala si: Hlavně ustoj tu zatáčku a do cíle se nějak doval. Prostě ty síly strašně rychle ztrácím. Nevím proč. Má forma je trošičku stoupající, i s přihlédnutím k tomu, že jsem během léta měla tréninkové výpadky. Ale stále cítím, že ujedu pořádně jen těch pět kilometrů.

STOJKA. Lucie Charvátová (vlevo) na střelnici.

Nemůže jít o následek toho, že jste se i vy po Vánocích ocitla na seznamu nemocných? Navíc jste se potom vracela do závodů docela rychle a ve vysoké nadmořské výšce na Pokljuce?

Určitě to může být následek. Ale já jsem přes Vánoce odtrénovala víceméně vše, co jsem měla, a nachlazení jsem chytla až 31. prosince cestou z vánočního soustředění. Tři dny jsem zůstala v posteli, než jsem dodatečně dorazila za týmem na Pokljuku a přidala se k němu.

Až nečekaně rychle.

Samozřejmě, že se řešilo, proč jsem tam vůbec přijela a proč jsem tedy po sprintu nejela i stíhačku. Ale já si stojím za tím, jak jsem se rozhodla. Nebála jsem se ani startu ve stíhačce, ale na druhou stranu jsem si říkala, co by se dělo, kdybych si při ní spálila trubku, což by mi zase prodloužilo čas rekonvalescence, která ještě nebyla ideální. Proto jsem na Pokljuce zkusila jen sprint, kde se mi už střelecky začalo docela dařit, ale zároveň jsem cítila, že mě pořád ještě trochu bolí v krku. Já musím zaklepat, že nebývám moc nemocná, ale když už pak onemocním, chovám se jak chlap a umírám.

Chlapi při nemoci umírají?

Jo, já myslím, že je to vidět. To se pozná i tady. Je fakt, že i blbé bolení v krku se mě teď drželo deset dní. Navenek to sice vypadalo, že mi už nic není, ale ve svém těle jsem cítila, že to ještě není ono.

Ve vytrvalostním závodě v Ruhpoldingu jste se ve čtvrtek poprvé v této sezoně dopracovala na bodované příčky, načež jste prohlásila, že ten bod byl těžce vydřený. Kvůli trápení na trati?

Spíš jsem to myslela tak, že nějaké body jsem už během kariéry posbírala, ale nikdy jsem neřešila, jestli mám zrovna o bod víc nebo míň. A tenhle bod byl fakt nejtěžší, co jsem kdy vyjela, na trati jsem se musela rvát až do konce. Startovní pole je teď hodně vyrovnané. Dnes jsem koukala do průběžných statistik střelby a spousta holek se oproti loňsku hrozně zlepšila, třeba i o pět procent. Nejsem nejlepším střelcem a v tomhle stále ztrácím, když je tolik holek schopných dávat nuly a jen občas jedničky.

Ve štafetě jste podaly všechny kvalitní výkon. Páté místo je tedy odrazem toho, na jakých pozicích byste se mohly pohybovat a někdy odtud snad i vystřelit ještě výš?

Jo, dneska to sedlo týmově úplně všem. Terka Voborníková rozjela štafetu skvěle a s jediným dobíjením jela v popředí. Na to, jak je mladá a nemá ještě se štafetou zkušenosti, předvedla velmi dobrý výkon. Jessica Jislová je teď nejlepší střelkyní z celého svěťáku, ta si to na druhém úseku krásně pohlídala, Makula (Davidová) bývá pod tlakem, protože si všichni myslí, že ztrátu musí stahovat - a ona ji opravdu stáhla a štafetu přivezla v těsném dosahu stupňů vítězů.

TAK JEĎ. Markéta Davidová (vpravo) předává štafetu Lucii Charvátové.

A pak jste přišla na řadu vy.

A mohlo to být zase trošku o nervy, ale na střelnici jsem se ocitla v takovém transu a tunelu, že jsem se nenechala rozhodit ani dobíjením. Jen ta moje běžecká forma není letos taková, jak bývala. Proto jsem i tušila, že budu ráda, pokud si pohlídám to páté místo, což se mi i povedlo.

Čtvrtý úsek, na němž jste se loni začala pravidelněji objevovat, vám zřejmě vyhovuje.

Tím, že jsem ho už párkrát jela, našla jsem si k němu určitý přístup. Už mám svůj recept, jak se mám rozcvičit a co dělat mezi nástřelem a startem, že se nesmím moc hrabat ve svých myšlenkách. Dnes jsem tedy před startem radši sledovala, jak to vypadá s výsledky voleb.

Zbývají tři týdny do mistrovství světa v Oberhofu. Je to pro vás dost dlouhá doba pro nabrání formy, nebo byste byla radši, kdyby šampionát začal až později?

Dobrá otázka. Podle toho, jak se teď cítím, bych řekla, že o trochu pozdější termín mistrovství by mi neuškodil. Ale kdyby se konalo i dřív, ale v jiném místě, taky bych neprotestovala. Protože Oberhof... no, já ho nemám ráda.

Takové myšlenky musíte z hlavy vyhnat.

Jasně. Jenže v Oberhofu, když už přežijete celou trať, na které se nachází asi nejbrutálnější kopec ze všech svěťáků, přijedete na střelnici, kde vám foukne protivítr z té jejich dlouhé roviny a většinou vám ještě něco při tom spadne na hlavu a zapadá vám dioptr. Proto tam nemáte vyhráno, když objedete celý těžký okruh, protože na vás číhá tahle střelnice. Nevím, co bych našla na Oberhofu pozitivního, protože zatím se mi tam v životě nic pozitivního nestalo.

Třeba to přijde letos.

No.... (zasměje se) Přemýšlím, že po příštím pohárovém kole v Anterselvě zůstanu před našim soustředěním v Ridnaun v Itálii a nepojedu pak ani na pět dní domů jako ostatní holky z týmu. Zjistila jsem, jaké podmínky jsou teď kolem Toblachu, že tam mají čerstvý prašan, na kterém jsem si ještě letos nezalyžovala. Tak mě láká trochu si užít sníh někde, kde je sluníčko a dobré podmínky.