ONLINE: Biatlonisté jedou vytrvalostní závod. Jak se daří čtyřem Čechům?

Vytrvalostní závod se v Ruhpoldingu jel naposledy před pěti lety a tehdy se čeští biatlonisté ocitli vysoko ve výsledkové listině: 2. Ondřej Moravec, 5. Michal Krčmář, 8. Michal Šlesingr.

Z úspěšné trojice v kariéře stále pokračuje pouze Krčmář, který se v této disciplíně na úvod současné sezony probojoval v Kontiolahti na 13. místo a vysoký výsledkový standard od té doby drží.

Minulý týden na Pokljuce skončil ve sprintu díky čisté střelbě a rychlému běhu na páté příčce, pět chyb ve stíhacím závodě ho ale odsunulo na 21. pozici.

Stoprocentní střelba je ve vytrvalostním závodě klíčová. Biatlonisté absolvují celkem čtyři zastávky a netrefený terč se trestá minutovou penalizací. I s rychlým během se tak více než jedno zaváhání na střelnici těžko odčiňuje.

Jedna chyba ve vytrvalostním závodě v Kontiolahti je zatím Krčmářův nejlepší výkon s malorážkou ve čtyřpoložkovém závodě. Je tedy šance, že ho stejná disciplína motivuje k dalšímu střelecky preciznímu závodu také ve středu.

Po minulém pohárovém kole na Pokljuce hovořil o velké únavě, ta by ale měla být už pryč. „V pondělí a úterý jsme se snažili dělat maximum, abych se dal do kupy a abych měl ve středu na startu co nejvíc sil,“ řekl pro svazový web.

Krčmář vyráží do vytrvalostního závodu jako osmý. Jakub Štvrtecký, který se už vyléčil z nachlazení, veze číslo 22. Adam Václavík startuje s číslem 52. Poprvé v této sezoně se do Světového poháru zapojí Vítězslav Hornig, který jede jako 85.

Chybět naopak bude kvůli nemoci Jonáš Mareček.

A co favorité?

Z favoritů na vítězství startuje jako první s číslem 3 Nor Johannes Bö. Tomu se úvodní vytrvalostní závod v Kontiolahti tolik nepovedl, byl až dvanáctý, od té doby ale zvítězil v sedmi z devíti závodů.

Narušit vítěznou řadu se svému krajanovi jistě pokusí Sturla Holm Lägreid se startovním číslem 13, který je mu zatím nejblíže v celkovém hodnocení SP.

Vítězně završit svůj návrat mezi nejlepší by ve středu mohl Quentin Fillon Maillet. Francouzský obhájce velkého křišťálového glóbu vstoupil do této sezony s výsledky až ve druhé desítce výsledkové listiny, minulý týden už ale dokázal ve stíhacím závodě vystoupat na druhé místo. Maillet startuje až ve druhé skupině biatlonistů jako 42.

Martin Ponsiluoma, překvapivý vítěz úvodního vytrvalostního závodu, se sice řadí mezi nejrychlejší běžce, jeho střelba je ale nevyrovnaná. Zopakovat triumf z Kontiolahti by se mu tedy mohlo podařit jen za předpokladu nadstandardního výkonu na střelnici. Švéd veze číslo 11.

Mezi další favority na přední příčky patří Norové Vetle Christiansen (startovní číslo 23), Tajei Bö (47) nebo Němci Benedikt Doll (17) a Roman Rees (31).

Kdo si s dvaceti kilometry a dvaceti terči poradí nejlépe?

