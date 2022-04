PROGRAM: Přehled závodů v biatlonové sezoně 2022/2023

Vše vypukne tradičně na severu Evropy. K prvnímu závodu Světového poháru 2022/2023 biatlonisté nastoupí ve finském Kontiolahti 27. listopadu. Při dalších zastávkách zamíří i do Nového Města na Moravě, kde budou zápolit od 2. do 5. března. Elitní seriál uzavře 19. března norský Holmenkollen. Mistrovství světa je v plánu od 8. do 19. února v německém Oberhofu.