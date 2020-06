Sedm miliard? Under Armour z rekordní smlouvy vycouvala, využila virus

15:23 , aktualizováno 15:23

S velkou slávou se společnost Under Armour zavázala k partnerství s univerzitou UCLA. Během patnácti let se její logo mělo objevovat na bleděmodrém oblečení sportovních hvězd vyhlášené losangeleské školy. A za to by zaplatila rekordních 280 milionů dolarů, bezmála sedm miliard korun. Ale už po třech letech si společnost Kevina Planka tento závazek rozmyslela.