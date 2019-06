Krakovičová je ráda za první výhru před EuroBasketem, zlepší náladu

„Jsem ráda za výhru. Dva předchozí zápasy jsme hrály i o trochu líp, ale soupeři byli lepší, takže jsme měly dvě prohry. Hlavně jsme si říkaly, že musíme dneska vyhrát, aby se tým nějak líp naladil,“ řekla Krakovičová.

Vedení na svou stranu český tým překlopil až v druhé polovině třetí čtvrtiny. „Od hry ve druhém poločase se můžeme odpíchnout. Začátek nebyl moc dobrý. Ty nám nejdou, na tom musíme zapracovat. Ale začaly jsme pak bojovat a hrát to, co potřebujeme. Už to bylo lepší,“ prohlásila hráčka, jež naposledy působila v Nymburce.

Český tým měl přes polovinu utkání problémy s agresivní portugalskou obranou. „Byl to takový zvláštní styl, na který nejsme moc zvyklé. Ony to hodně zatahovaly na silnou stranu, kde byl míč. Hodně to zdvojovaly a bylo to hodně agresivní. S tím jsme se první polovinu neuměly vypořádat. Když jsme si to dobře rozhodily na slabou stranu a ony do toho dorotovávaly, začaly jsme víc najíždět do koše. Konečně jsme pochopily, že tohle bude fungovat,“ prohlásila.

Češky v zápase zradila hlavně střelba z dálky. Daly jen dvě trojky ze 14 pokusů. „Nikdo z nás to tady nemá moc rád. Nechci se moc vymlouvat na Královku, ale jak to není úplně čistý koš a jen to štrejchne do obroučky, tak to jde ven. Ale ony první půlku dávaly, takže se na to úplně nemůžeme vymlouvat. Snad to bude lepší, když budeme hrát někde jinde,“ řekla Krakovičová.

Ve čtvrtém týdnu přípravy a druhém se zápasovými testy si tým podle ní stále sedá. „Je to takové, že ještě furt pracujeme na souhře i v obraně, protože každý je zvyklý i z klubu na něco jiného, takže je to těžké. Ale myslím, že každý zápas je to lepší. I každý trénink se celkem zlepšujeme, takže to na Evropu naladíme,“ věřila Krakovičová.

Česká basketbalistka Tereza Krakovičová (vpravo) v souboji s Lavinou Silvaovou z Portugalska.

Týmu zatím chybí po zdravotních problémech Kateřina Elhotová s Alenou Hanušovou, k týmu se také teprve má připojit Kia Vaughnová.

„Než budou hrát, tak se musíme snažit hlavně v obraně, protože nemáme úplně takové střelce. Nejsme moc bodoví hráči, tak se to musí v útoku rozložit a musíme se odpíchnout od obrany a dát nějaké jednoduché koše,“ podotkla Krakovičová, která má ze tří přípravných duelů průměr 14 bodů.

Hráčka, jež do loňska nastupovala pod dívčím jménem Pecková, doufá, že ve čtvrtek v odvetě s Portugalskem tým naváže na druhý poločas. „To by bylo fajn začít tam, kde jsme skončily. Druhá půlka byla o moc lepší. Jim také nevyhovuje tlak, měly potom také už ztráty, když jsme začaly líp bránit. Snad bude celý zápas lepší,“ dodala Krakovičová.