Přijde první výhra? České zlepšování mají odnést Portugalky

Česky ve čtvrtek podlehly Chorvatsku 61:66 a v pátek domácímu Slovinsku 75:77. Postrádaly však několik opor.

„V této fázi přípravy jsme tam, kde bychom měli být. Pracujeme na své hře. První dva týdny to bylo o nabírání herní kondice, protože některá děvčata měla po skončení sezony delší pauzu,“ řekl novinářům Svitek.

„Minulý a tento týden už se plně koncentrujeme na basketbal. První dva zápasy po pauze podle toho vypadaly, s tím jsme i počítali. Byly tam věci, na který musíme zapracovat, ale i ty dobré,“ připojil slovenský trenér české reprezentace.

Portugalsko by podle něj herním stylem mohlo trochu připomínat jednoho ze soupeřů na šampionátu - Černou Horu. „Měl jsem možnost hrát proti Portugalsku v kvalifikaci 2015 až 2017. Je to země, kde jde ženský basketbal nahoru. Hrají takový běhavý basketbal, v té době neměly nějaké extra podkošové hráčky,“ řekl o soupeři bývalý trenér Maďarska.

S tréninkem už začala pivotka Alena Hanušová. „Vrací se po zranění před koncem ligy a počítáme, že tento týden se bude zapojovat do taktické přípravy, ale ještě ne do kontaktní hry,“ prohlásil Svitek.

Po menších zdravotní problémech ještě chybí v přípravě Kateřina Elhotová, zkušená podkošová hráčka Kia Vaughnová by se měla k týmu připojit až později.

Český tým ještě čeká v přípravě od 13. do 15. června v pražské hale Královka turnaj s Maďarskem, Lotyšskem a Bosnou a Hercegovinou. V dalším týdnu se představí ve čtvrtek a v pátek na Slovensku proti domácímu týmu a Chorvatsku.

„Čeká nás ještě sedm zápasů, což je výborné. Potřebujeme ještě věci z tréninku přetavit do hry,“ dodal Svitek, jehož svěřenkyně vstoupí do ME v Rize 27. června proti Francii a následně je čeká Švédsko a Černá Hora.

Křídelní hráčka Romana Hejdová stejně jako trenér věří, že bude forma týmu v přípravě gradovat. „Z vlastní zkušenosti říkám, že první zápas je vždycky katastrofa, což byla. Druhý zápas už byl lepší. Je tam samozřejmě ještě hodně prostor na zlepšení, ale byly tam i světlé stránky a od toho se člověk odráží,“ prohlásila hráčka francouzského celku Landes.

„Portugalsko vůbec neznám, ale předpokládám, že tam bude více bojovnosti než umu, protože nikdy nebývají na mistrovství Evropy. Bude to o tom, kdo bude rychleji běhat. Jsem ráda, že je v přípravě zápasů hodně, protože ať děláte na tréninku, co chcete, tak se zápas nedá ničím nahradit. Je super, že každý týden nějaké odehrajeme,“ dodala Hejdová.