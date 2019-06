Víc štěstí než rozumu, bagatelizuje Adamcová své povedené výkony

„Vůbec jsem nečekala, že se mi zápasy tak povedou. Přijde mi, že jsem měla víc štěstí než rozumu. Jsem za to ale ráda a doufám, že to bude pokračovat,“ řekla Adamcová, která v úvodním duelu s Portugalskem byla s devíti body druhou nejlepší střelkyní českého týmu.

Mohla mít radost celkově i z daleko povedenějšího zápasu.

„Dneska to bylo o hodně lepší. Hlavně proto, že jsme už od začátku vstoupily do zápasu agresivněji, kdežto ve středu jsme měly pozvolný začátek. Do hry jsme se pak dostávaly až ve druhém poločase. Dneska jsme na ně vlétly hned od začátku. Zatím jsme měly začátky slabší, tak jsme to snad zlomily. Stejně jako střelecké prokletí Královky, ale nezakřikněme to,“ podotkla s úsměvem Adamcová.

Portugalky v prvním souboji dělaly hlavně v prvním poločase agresivní obranou českému výběru problémy.

„Už se projevilo, že soupeřky známe. Věděly jsme, co od nich čekat, jaký mají herní systém. Poznaly jsme jednotlivé hráčky, co je jejich silná a slabá stránka. Na druhou stranu to mohlo být i opačně, ale my jsme toho dokázaly využít a přehrát je,“ pochvalovala si šestadvacetiletá basketbalistka.

Ve středu daly Češky jen dvě trojky ze 14 pokusů, tentokrát už jich bylo sedm ze šestnácti. „Prostě to začalo padat. Nemyslím si, že by na to dneska bylo extra víc prostoru. I včera jsme měly dostatek otevřených střel, ale nebyly jsme schopné je proměnit. Snad jsme teď už našly tu správnou notu,“ řekla Adamcová.

Michaela Stará (vlevo) z KP Brno obešla Beátu Adamcovou ze Žabin.

Po porážkách ve Slovinsku s Chorvatskem (61:66) i domácí reprezentací (75:77) a upracované výhře nad Portugalskem (61:49) je podle ní vidět zlepšení s přibývajícími zápasy i tréninky.

„V prvním týdnu po dlouhé pauze nikdo nevěděl, kde má levou a kde pravou. Teď už to konečně vypadá líp. Musíme stavět na agresivní obraně od začátku a na tom, že budeme proměňovat otevřené střely,“ dodala Adamcová.