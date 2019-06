Basketbalistky čeká další test před mistrovstvím Evropy: turnaj v Praze

Obě chyběly jak na turnaji ve Slovinsku, kde před dvěma týdny tým trenéra Štefana Svitka podlehl Chorvatsku i domácímu výběru, tak i minulý týden na Královce při dvou výhrách nad Portugalskem. Teď to bude pro Češky doma náročnější test.

„Maďarsko i Lotyšsko patří ne třeba úplně k evropské špičce, ale jsou to basketbalové národy, takže to bude větší kvalita než proti Portugalkám. Těším se a uvidíme, jak na tom jsme a na čem ještě musíme zapracovat. První zápasy nám v přípravě nejdou, musíme si pořád opakovat věci, na které se chceme soustředit, druhé zápasy už byly lepší,“ řekla křídelní hráčka Romana Hejdová.

Jednatřicetiletá nejzkušenější členka týmu má také drobné zdravotní problémy. „Doufám, že budu v pořádku a normálně nastoupím. Mám lehčí zánět v oku, léčím to kapičkami a uvidíme, jak to zareaguje, když budu den bez tréninku,“ dodala Hejdová, opora francouzského týmu Basket Landes.

V Praze basketbalistky nastoupí ve čtvrtek proti Maďarsku i v pátek proti Lotyšsku od 18:00 a sobotní duel s Bosnou a Hercegovinou začne o hodinu dříve.

Hanušová se vrátila do přípravy už na začátku minulého týdne, teď by měla být připravena i hrát. Podobně jako Kateřina Elhotová. „Alena už se zapojila do tréninku pět na pět, Katku čeká poslední kontrola u lékaře. Pokud dobře dopadne, měla by být k dispozici. Co se týče startu obou hráček na turnaji, jsme pozitivní,“ uvedl Svitek.

„Pata se zdá lepší, s tou už víceméně nemám problém, ale ze sezony mám bolavé levé koleno a začíná mě bolet i to pravé. Zkusím to rozběhat, jako jsem to dělala v průběhu sezony, a buď to půjde, nebo ne,“ komentovala svůj stav Hanušová.

Mimo hru byla hráčka USK Praha od zranění ve druhém finále ligy 20. dubna. „Měla jsem teď sedm týdnů bez basketbalu, takže mi přijde, že jsem občas docela ztracená. Tři týdny do šampionátu budou muset na mou přípravu stačit,“ dodala Hanušová.

Otazník visí stále nad naturalizovanou Američankou Kiou Vaughnovou, která se zatím do přípravy týmu nepřipojila. Do ME v Rize vstoupí Češky 27. června proti Francii a následně je čeká Švédsko a Černá Hora. V generálce se představí ještě v příštím týdnu ve čtvrtek a v pátek na Slovensku proti domácímu týmu a Chorvatsku.