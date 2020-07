V Pelhřimově se bude hrát první liga. Sojky se spojily s Jihočechy

„Celý projekt ještě dolaďujeme společně s Get Better Academy (GBA), která sídlí v Jindřichově Hradci a je zaměřená na vývoj hráčů do 19 let a výš,“ prozradil jeden z představitelů vysočinského klubu Václav Plášil.



Podle něj by nové propojení s jihočeským partnerem mělo být pro Sojky jednoznačně přínosné. „Náš oddíl se zaměřuje na práci s mládeží do 15 až 17 let a stávalo se nám, že nám kluci odcházeli do jiných středisek. Teď se ale rýsuje možnost, že by ti nejlepší mohli jít do akademie a zároveň dál hrát a působit doma.“

Zjednodušeně řečeno, chystaný projekt by měl fungovat tak, že Jindřichův Hradec dodá zkušenější hráče a zbytek týmu budou tvořit pelhřimovští mladíci. I proto si nováček soutěže nedává pro nadcházející sezonu přehnané cíle.

„Rozhodně počítáme s bojem o záchranu, protože budeme mít hrozně mladý tým. Celý projekt je zaměřený na rozvoj mladých hráčů, takže žádní staří matadoři se u nás určitě neobjeví,“ znovu zdůraznil Plášil.

Basketbalová 1. liga v sezoně 2020/21 Skupina Západ

BK Levharti Chomutov

Basketbal Polabí

SK Slavia Praha

USK Praha B

GBA SOJKY PELHŘIMOV

Sokol Pražský

Sokol Písek Sršni

Sokol Vyšehrad

BK Lokomotiva Plzeň

Slavoj BK Litoměřice Skupina Východ

SA Komfort Brno

BK Vividbooks Pardubice

Basket Opava 2010

Basketbal Olomouc

Strabag Zlín

Snakes Ostrava

BCM Orli Prostějov

BC Nový Jičín

GBA Lions Jindřichův Hradec

BC VYSOČINA

Kromě už zmiňovaných zkušenějších basketbalistů dodá Jindřichův Hradec také hlavního kouče. „Pravděpodobně půjde o cizince,“ uvedl Plášil. „A co se asistenta týká, tak tím bude náš Ivo Rizák, který je zároveň hlavní trenér týmu U19,“ pověděl Plášil. Prvoligovou premiéru by si měly Sojky odbýt doma v Pelhřimově 20. září v 18 hodin v souboji s Litoměřicemi.



„O spolupráci s Jindřichovým Hradcem jsme jednali od začátku roku. Pak nás trochu zabrzdil koronavirový čas, ale znovu jsme se k jednáním vrátili. Původně jsme chtěli hrát druhou ligu, jenže přišla možnost účasti v první, protože Jindřichův Hradec měl dvě prvoligové licence,“ vysvětlil Plášil.

Prioritou bylo udržet Nováka

Druhou nejvyšší basketbalovou soutěž v Česku si znovu zahraje také BC Vysočina. Na regionální derby však nedojde, jelikož jihlavský tým bude působit ve skupině Východ. „Myslím, že bychom měli být v nové sezoně konkurenceschopní,“ svěřil se s plány hlavní kouč jihlavského A-mužstva Petr Pešout.

Jeho optimismus pramení především z toho, že se klubu podařilo udržet lídra loňského týmu Martina Nováka.

„Je to tak, můžu prozradit, že dres BC Vysočina bude oblékat i nadále,“ oddechl si Pešout. „Byla to pro nás priorita. A myslím, že se kolem Martina bude nabalovat spousta hráčů, kteří si navzájem vyhoví. Navíc máme rozjednané příchody ještě dvou velkých posil. A pokud všechno dobře dopadne, budeme velmi spokojeni,“ dodal trenér.

Konkrétní jména však prozradit odmítl. „Pohromadě bychom měli mít kádr na začátku přípravy, tedy 8. srpna,“ uvedl pouze.

Během tréninkového období se Jihlava tentokrát chystá zúčastnit hned dvou turnajů. „Vzhledem k tomu, že loňská sezona skončila kvůli koronaviru dřív, tak jsme si letos naplánovali mnohem víc přípravných zápasů,“ pravil Pešout.

Ten první odehraje BC Vysočina v Třebíči. „Máme s tamním klubem dlouhodobě přátelské vztahy, takže jsme kývli na jeho pozvánku. Navíc se letos Třebíči podařilo získat druholigovou příslušnost,“ zmínil trenér jihlavského A-týmu s tím, že druhé turnajové vystoupení čeká jeho svěřence v Podolí u Brna.

V minulých letech spolupracoval BC Vysočina s Jindřichovým Hradcem, právě s tím, který od nové sezony bude nově spojován s Pelhřimovem. Nabízí se tudíž otázka, jak moc se nové propojení dotkne právě jihlavského týmu.

„Možná trošičku nějaká komplikace v tom bude, ale my s Jindřichovým Hradcem jednáme dál a na nějaké formě spolupráce se vždycky domluvíme,“ nepochyboval Pešout, který bude mít v nové sezoně staronového trenérského parťáka. Do Jihlavy se totiž v roli jeho asistenta vrací Petr Šilhart.