Slavia má nový klub. Budeme úspěšní a věční, věří basketbalisté

„Hrát pro padesát diváků nedává nikomu z nás smysl,“ nechávají se slyšet noví členové slávistické rodiny. Druhou nejrozšířenější kolektivní hrou planety by proto rádi oslovili co možná nejvíc vyznavačů červené a bílé.

„Kritériem pro úspěšnou sezonu mužského týmu v prvním roce restartu Slavie Praha je návštěvnost na utkáních. Pokud se nám povede překonat počet pět set diváků, tak je to krok správným směrem. Sledovanost sociálních medií a interakce s veřejností může dát relativně přesný obraz, jestli jdeme tou správnou cestou,“ rýsuje si Pagáč.

Prvoligové duely se budou konat v Edenu, obvykle v pátek od 20 hodin. „Dvě nebo tři utkání odehrajeme v neděli v návaznosti na fotbalový zápas,“ našli už basketbalisté společnou řeč se starším bratrem.

„Není to ale jen o fotbale - například se budeme střídat s futsalem a podobně. Už jsme tuhle oblast sondovali, (fanoušci) nám dají šanci a uvidíme, jestli přijdou znovu. My v byznysu říkáme: Prodat zákazníkovi výrobek poprvé je jednoduché. Ale prodat mu výrobek podruhé už vyžaduje, aby ten produkt i fungoval, byl kvalitní servis a zákazník byl spokojen. Když bude divák spokojen, přijde znovu,“ věří Marian Pagáč, jenž zároveň šéfuje holdingu Nilfisk.

Nový basketbalový klub se stal členem sportovního sdružení Slavia už loni v prosinci, ale až letos se začal dávat dohromady tým včetně hráčského kádru.

Svou roli v tom hrál koronavirus. Negativně.

„Nikdo neumí říct, co nás čeká, a to zejména vzhledem k ekonomice v příštích dvanácti měsících. Určitě budeme mít i ve Slavii menší rozpočet, než kdyby česká ekonomika šlapala dle výkonu roku 2019. Na druhou stranu pro soutěžení v první lize mužů bude postačující,“ věří nový předseda.

„Vzhledem k situaci s ukončením letošní sezony jsme začali s přípravou kádru pozdě. Do začátku května a tedy do rozhodnutí České basketbalové federace o soutěžích jsme vlastně nevěděli, jakou soutěž budeme hrát,“ popisuje Pagáč. Očekávaný menší počet cizinců v nejvyšší soutěži se pro možnosti rodící se Slavie stal jedním z hlavních problémů: „Čeští hráči, kteří by jinak působili v první lize, teď míří do NBL.“

Lákat na hru a na výsledky dostal na starost trenér Pavel Beneš, bývalý reprezentant a devítinásobný český šampion, později asistent u národního týmu a donedávna také kouč Kolína. U sestavovaného týmu podle několika zdrojů serveru iDNES.cz nakonec nahradil původně zvažovaného Pavla Budínského.

Kolínský trenér Pavel Beneš

První ligu Slavia získala od Basketu Košíře - a převzala i jeho tým. Slávisty se tak stali někdejší ligoví hráči Jan Kratochvíl, Dušan Hlaváček či Martin Bašta, bývalí mládežničtí reprezentanti Martin Ťažký a Kryštof Kulčák nebo populární tvář české streetballové scény Matěj Bernáth. Kariéry ve Slavii zkoušejí povzbudit talentovaní Dominik Celina a Jaroslav Šimon.

V srpnu má naskočit do slávistické přípravy kolem 25 hráčů včetně zástupců mládežnické základny. Tou se pro Slavii stal klub Basketbalová škola Tygři Praha.

Nejstarším z pěti stovek jeho hráčů je dnes sotva osmnáct let. Ať je to dlouhán Filip Novotný (mladší bratr ligou otřískaného pivotmana Davida Šteffela má ve dvou nejvyšších soutěžích hned dva jmenovce), Daniel Olejník nebo Roman Palas. Trénuje je bývalý kapitán národního týmu Petr Treml, jenž v minulosti vedl mládežnické výběry, muže USK Praha i ženy VŠ Praha.

Matěj Bernáth při své smečařské exhibici na náměstí Republiky

Po skončení přípravy se ambicióznější část kádru ocitne na prvoligové soupisce, zbylá polovina naskočí do druhé ligy. Béčko prozatím najde azyl v domovském stánku Tygrů v Jenči u Prahy.

S průnikem Slavie mezi elitu to ale prozatím není horké.

„Osobně si myslím, že je dvacetiprocentní pravděpodobnost, že v prosinci usoudíme, že chceme postoupit už během první sezony. Chceme se především koncentrovat na dobrou práci, stavění klubu krok za krokem. Toto nemá být projekt na tři roky - je to přece věčná Slavia a ta vyžaduje silné základy, pevné zdi a střechu, kam nezatéká. Jakmile toho dosáhneme, odměna přijde. Tak rychle, jak kvalitně a rychle budeme stavět. Když se práce dělá dobře, výsledek se dostaví...“ věří Pagáč.

„Nová Slavia“ navazuje na klub BK Slavia Praha, jenž v nejvyšší soutěži pravidelně působil ve 40. letech a na vrcholnou úroveň se vrátil po rozpadu federace. Jeho nejlepším výsledkem byla osmá příčka v sezoně 1995/96, o dva roky později však sestoupil, propadal se až do nižších pražských soutěží.

V Ženské basketbalové lize se už sedm let pohybuje BLK Slavia Praha.

A úhlavní rivalové? Týmy Sparty nejvyšší soutěže opustily. Mužský klub zkrachoval v roce 2006 a později se vrátil alespoň do první ligy pod značkou Basketbalová akademie Sparta, licenci však později přenechal akademii GBA. Ženský klub se rozštěpil na BLC Sparta a BA Sparta; BLC hrál v lize naposledy v roce 2009, BA v roce 2010 a po trestu za aféru se střelbou do vlastního koše se alespoň vrátil do druhé nejvyšší soutěže.

V hlavním městě tak dlouhodobě a neohroženě vládnou muži USK Praha a ženy ZVVZ USK Praha.