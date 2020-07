Společně silnější. Osu Hradec - Pelhřimov nepřeťal ani koronavirus

Úspěšnou prací s mládeží je Pelhřimov v českém basketbalovém prostředí už dlouhodobě dobře známý. Teď se ale tamní Sojky chopily šance dát talentovaným mladým hráčům příležitost zahrát si také první ligu mužů.



„Celý projekt ještě dolaďujeme společně s Get Better Academy (GBA), která sídlí v Jindřichově Hradci a je zaměřená na rozvoj hráčů do 19 let a výš,“ uvedl jeden z představitelů vysočinského klubu Václav Plášil.

Na novou spolupráci se těší i Jindřichohradečtí. „Naše kluby jsou si velice blízko. Pro budoucí sezonu jsme angažovali pana Plášila a zjistili jsme, že máme plno společných cílů a představ. Pracujeme s mladými hráči a chceme je rozvíjet. Věříme, že společně budeme silnější,“ zdůrazňuje Julian Beťko, hlavní trenér GBA Lions.



Zjednodušeně řečeno, chystaný projekt by měl fungovat tak, že Jindřichův Hradec dodá několik svých hráčů a zbytek týmu budou tvořit pelhřimovští mladíci. I proto si nováček soutěže nedává pro nadcházející sezonu přehnané cíle.

„Rozhodně počítáme s bojem o záchranu, protože budeme mít hodně mladý tým. Celý projekt je zaměřený na rozvoj mladíků, takže žádní staří matadoři se u nás určitě neobjeví,“ tvrdí Plášil.

Kromě složení týmů je pro oba kluby důležité obsadit i pozice trenérů. „Všechno to průběžně řešíme. Má platit, že jeden kouč bude z GBA a druhý z Pelhřimova,“ doplňuje Beťko. Za klub z Vysočiny by se mělo jednat o Iva Rizáka, který je zároveň hlavní trenér týmu U19.

Spolupráce se tvořila už delší dobu. „Jednali jsme s Jindřichovým Hradcem o tom už od začátku roku. Pak nás trochu zabrzdil koronavirus, ale znovu jsme se k jednáním vrátili. Původně jsme chtěli hrát druhou ligu, jenže přišla možnost účasti v první, protože Hradec měl dvě prvoligové licence,“ pokračuje Plášil.

GBA Lions Jindřichův Hradec v minulé sezoně marně bojoval o postup do nejvyšší soutěže. Před vypuknutím pandemie koronaviru sice vedl nadstavbovou část první ligy, ale svaz sezonu ukončil s tím, že se postupovat ani sestupovat nebude.

Netajíme: Chceme nejvyšší soutěž

Jihočeši byli z rozhodnutí zklamaní, ale nezmohli s tím nic. V novém ročníku budou mít cíle podobné. „Netajíme se tím. Zároveň ale pro nás postup není otázkou života a smrti. Loni jsme pro něj udělali maximum a nevyšlo to. Ale budeme pracovat dál,“ ujišťuje Beťko.

Že by se hradecký celek po spojení s Pelhřimovem oslabil a tříštil síly, toho se 37letý Beťko nebojí. „Od prvního okamžiku vzniku akademie je naším posláním rozvoj hráčů. To vždy byla a bude naše priorita. Proto když byla možnost využívat naše hráče ve dvou prvoligových týmech, bylo to pro nás lukrativní. Bude to náročné, ale věřím, že to zvládneme,“ myslí si hlavní kouč hradeckých basketbalistů.

Jihočeši zažijí v novém ročníku ještě jednu změnu. Byli totiž trochu nečekaně zařazení do prvoligové skupiny Východ. „Komplikace to pro nás není. Sice nás čeká víc cestování, ale stejně jako my budeme jezdit dál, tak i naši soupeři budou k nám jezdit delší vzdálenosti. Není to ideální, ale je to zkrátka tak,“ míní jindřichohradecký trenér.

Ve skupině Východ vyzvou Lions devět soupeřů - SA Komfort Brno, Vividbooks Pardubice, Basket Opava 2010, Basketbal Olomouc, Snakes Ostrava, Zlín, Prostějov, Nový Jičín a jihlavský celek BC Vysočina.

Skupina Západ čítá druhý jihočeský celek Písek, který bude kromě Pelhřimova čekat ještě Chomutov, Polabí, Sokol pražský, Slavia Praha, USK Praha B, Vyšehrad, Plzeň a Litoměřice.

Systém soutěže by se oproti minulému ročníku měnit neměl. Po základní části se bude hrát nadstavba, po ní play off a jedná se o tom, zda pak bude následovat baráž o postup do nejvyšší soutěže. Vítěz první ligy by mohl postoupit i přímo.