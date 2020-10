Česká šance amerického talentu. Hradec ukáže posilu se slavným jménem

8:50 , aktualizováno 9:21

Do prvoligového Jindřichova Hradce přichází Raymond Felton. Rozehrávač, která v nejslavnější basketbalové lize světa NBA odehrál přes 15 sezon a v nich 1018 zápasů. Poprask! Takový hráč v českém týmu nehrál dlouhé roky. Navíc jde do druhé nejvyšší soutěže. Březnové zprávy o angažmá zkušeného Američana tehdy vyvolaly velké ohlasy. Měl být klíčový v baráži o postup Jihočechů do nejvyšší soutěže. Jenže jednání nedopadla tak, jak si v Hradci představovali, a kvůli koronaviru a předčasně ukončené sezoně se americký rozehrávač do České republiky vůbec nedostal.