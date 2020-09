S Američany, s výhradně českým kádrem. Hradec i Písek jdou za postupem

Ovšem nyní startuje ročník 2020/21 a s ním i nové výzvy a očekávání. Pro jeden z jihočeských týmů došlo k jedné výrazné změně. Get Better Academy (GBA) Lions Jindřichův Hradec byla zařazena do východní skupiny první ligy, což pro ni znamená daleké výjezdy do Ostravy, Opavy nebo do Nového Jičína. „I soupeři to k nám budou mít daleko,“ usměje se slovenský kouč Julian Beťko.

Lions o návrat do nejvyšší soutěže usilují už delší dobu. I proto se spojili s původně pražskou akademií GBA. Postup by měl být cílem letos.

Matěj Burda (24) z GBA Jindřichův Hradec a jeho trenér Julian Beťko

„O ambicích se v této době těžko mluví. Dnes to může být tak, zítra jinak. Ale chceme hrát co nejlepší basketbal, rozvíjet naše mladé hráče. Toužíme se dostat v soutěži co nejdál. K postupu vede dlouhá cesta, ale výzvu přijímáme,“ přitakává kouč.

Smělé plány hlásí i druhý jihočeský celek Sršni Písek. „Nemáme to tak, že buď postup, nebo nic. Hlavně ale nevíme, jaký bude formát nejvyšší soutěže pro příští rok. Mluví se o rozšíření, baráži a dalších možnostech. Ale teď nikdo neví nic. Ať tak či tak, chceme hrát nahoře a dostat se alespoň do baráže,“ přeje si trenér Jan Čech.

Oba jihočeské kluby v první lize razí odlišné koncepty. Zatímco hradecká akademie pracuje s řadou cizinců, tým doplní kvalitními Američany, Sršni sází na své odchovance. „Všechno jsou to místní kluci, čehož si moc vážíme. V přípravě jsme si zvedli sebevědomí ve čtyřech zápasech s týmy NBL. Věříme, že můžeme uspět,“ tvrdí kouč.

Tadeáš Manas (v bílém) z GBA Jindřichův Hradec se tlačí kolem píseckého Vojtěcha Sýkory.

Po základní části se první liga mužů spojí v nadstavbové části. Pak následuje play off a podle aktuálního rozpisu baráž o NBL. K postupu tedy vede opravdu klikatá cesta.

„Přestože se Jindřichův Hradec přesunul do východní skupiny, první liga bude kvalitnější a vyrovnanější. Nováčci Chomutov a Slavia budou oživením soutěže. Uvidíme, kdo je jak připravený. A do sezony zasáhne řada vnějších vlivů,“ předpovídá Čech.

Zatímco v kádru Písku došlo jen ke kosmetickým změnám v kádru, Lions se během léta činili. Do týmu se naplno vrací Lukáš Stegbauer. Zajímavou posilou je Ikounga-Djoh Ngatse. Hráč s přezdívkou Iki, napůl původem z Konga a napůl ze Zambie, který vyrostl v Kladně. „Pokoušel se prosadit v Anglii a po návratu do Česka jsme ho oslovili. Zaujal nás svojí dynamikou a dravostí. V naší akademii se může výrazně zlepšovat,“ věří Beťko.

I další hradecká posila má částečně exotický původ. Otec Lukáše Linharta je z Angoly, matka je Češka. „Loni s námi začal spolupracovat jako trenér. Po karanténě jsme neměli moc hráčů, tak se do tréninků aktivně zapojoval. Ukázal, že má slušný potenciál a vysokou herní inteligenci. Myslím si, že to bude pro nás velká posila,“ doplňuje kouč, v jehož mužstvu nadále zůstávají opory Stanislav Zuzák, Filip Novotný či Štěpán Borovka.

Jindřichohradečtí Lions hrají proti píseckým basketbalistům. Komu přihrát, přemýšlí hradecký Lukáš Stegbauer (ve žlutém) bráněný dvojicí soupeřů.

Přípravu Lions odstartovali 25. srpna, hráči se do ní postupně přidávali. „Snažili jsme se vytěžit ze současných možností maximum. Atmosféra v týmu je bojovná. Hráči, kteří odtrénovali celou přípravu, jsou nachystaní velmi dobře. Radost nám kazí, že Robert Bzonek má únavovou zlomeninu a Vojta Novák se teprve pomalu vrací po roční pauze. A čekáme na přílet Američanů,“ uvádí Beťko, jenž je spokojený se skladbou týmu.

Během přípravy sehráli Lions pouze jediný přípravný duel, ve kterém podlehli Ústí nad Labem 89:95. Do nového ročníku vstoupí v pátek, kdy od 19.30 hodin nastoupí v Novém Jičíně. Ten skončil loni v tabulce předposlední. „Respektujeme sílu soupeře. Musíme podat zodpovědný výkon v útoku i v obraně. Přestože nám chybí čtyři hráči základního kádru, věřím, že můžeme uspět,“ doplňuje kouč.

Jindřichův Hradec od nové sezony také spolupracuje s Pelhřimovem. Bude mu půjčovat své hráče.

Písečtí zahájí soutěž v neděli, kdy od 17 hodin přivítají Chomutov. „Jde o nováčka s hodně zkušeným mužstvem. Důležitý bude náš přístup a dodržování taktiky. Máme zajímavý mix dravého mládí a zkušených hráčů. Řada mladých skončila v dorostu a už se může soustředit jen na první ligu,“ uzavírá Čech.