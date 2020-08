Kouč Šilhart po návratu do Jihlavy: Být jen asistentem mi vyhovuje, odpočinu si

Své staronové působiště zná Petr Šilhart velmi dobře. Do roku 2012 byl hlavním koučem jihlavského A-týmu, s nímž prožil spoustu sezon. Nyní v něm bude fungovat znovu, po boku trenéra Petra Pešouta.

Z Jihlavy zamířil Šilhart v roce 2012 ke žďárským Vlkům, kde nejdříve zakotvil na pozici asistenta hlavního kouče. Po třech sezonách v této roli se však přesunul na post hlavního kouče, kde před pár měsíci po neshodě s vedením klubu skončil. „Bylo to zvláštní,“ přiznává, že poslední rozhovory nebyly nejpříjemnější.

Ambice BC Vysočina se s jeho příchodem rozhodně nemění, ba naopak. „Chceme hrát co nejvýš,“ věří v úspěšný rok v novém týmu.

Ještě než se budeme věnovat vašemu novému angažmá, vraťme se na chvilku k tomu předchozímu. Jaký byl váš odchod ze Žďáru nad Sázavou?

Zvláštní.

V jakém směru?

Tak nějak to celé přešlo v to, že jsem prostě skončil. Co bylo důvodem, to je spíš otázka na vedení, proč se najednou rozhodli řídit celý tým a klub úplně jinak.

Dobře, evidentně se vám o konci ve Žďáru nechce mluvit, tak pojďme k Jihlavě, kde budete spolupracovat s Petrem Pešoutem v roli asistenta. Byla ve hře i jiná varianta?

Ano, ale domluvili jsme se takhle. Já jsem se po těch několika sezonách ve Žďáře rozhodl, že si dám trošku pauzu.

Jinými slovy jste zatoužil po větším klidu?

Tak nějak. Nechtěl jsem nést to těžké břímě na svých zádech, ale spíše spolupracovat. Asistentem jsem byl i na začátku ve Žďáru, což mi vyhovovalo, protože člověk si odpočine, nasbírá zkušenosti a znovu získá chuť do další práce.

A se Žďárem jste už definitivně skončil?

Ne. Tím, jak začali ze žďárského „áčka“ odcházet i někteří hráči, tak mě oslovili, jestli bych je nevedl dál v B-týmu. Byli jsme na sebe zvyklí a máme spolu dobrý vztah. Nabídku jsem přijal, takže budu zároveň i trenér u žďárského B-mužstva.

Mluvili jsme o větším klidu, i když posledního půlroku jste ho měl od basketbalu i kvůli koronavirové pandemii až dost. Jak jste nečekaného volna využil?

Dával jsem si do pořádku některé věci, ať už v soukromém životě, nebo v basketbalu. Hlavně jsem ale odpočíval a načerpával nové síly.

Náročné bylo koronavirové období především pro zdravotníky, ale také pro učitele. A vy jste přece působil jako ředitel na základní škole v Dolní Cerekvi...

To ano, ale v únoru jsem na funkci ředitele rezignoval.

Proč?

Z osobních a rodinných důvodů.

Pojďme tedy raději zpátky k basketbalu. Už jste se bavil se svým kolegou Pešoutem o plánech pro nadcházející prvoligovou sezonu. Předpokládám, že hlavním cílem bude účast v play off. Nebo ne?

Určitě ano, chceme hrát co nejdéle.

Pomoct by vám k tomu mělo i to, že se klubu podařilo udržet lídra loňského týmu Martina Nováka. Dojde ještě k nějakému posílení?

To, co jsme si předběžně dojednávali, vypadá dobře. Tím, že se do ligy zapojí i Pelhřimov, se to trošku komplikuje, ale nějaké změny určitě budou. Otázka je to ale více pro pana Pešouta.