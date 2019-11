Kouč jihlavských basketbalistů hlásí konečně spokojenost

Náladu zkušenému kouči spravilo až nedělní utkání, v němž jeho svěřenci vyprovodili brněnský Komfort z domácí palubovky výsledkem 83:67. „Za tento zápas jsme šťastní, už jsme ho hodně potřebovali,“ usmívá se Pešout. „Poprvé v sezoně jsme předváděli hru, kterou se chceme prezentovat. Musím říct, že nám skutečně zafungovala obrana tak, jak měla.“

Hosté, kteří přijeli v kompletní sestavě, včetně českého reprezentanta v trojkovém basketbalu Romana Zachrly, se nedokázali prosadit. „Udržet Brno na 67 bodech je opravdu parádní počin,“ pochvaluje si Pešout.

Jihlava tak částečně složila reparát za předchozí domácí duel, ve kterém o dva týdny dříve podlehla BK Pardubice 72:75.

„Když si vybavím to utkání, jsem na nás ještě i teď hrozně moc naštvaný,“ prozrazuje Pešout. „Pardubice v tu chvíli měly bilanci 0–5, potřebovaly se chytit a přijely se všemi pendly, ale my jsme prohráli hloupě. Nedali jsme tomu tu ‚šťávičku‘, kterou by si to zasloužilo.“

Právě na domácí palubovce chce přitom BC Vysočina předvádět dobré výkony. „Aktuální postavení v tabulce je sice příznivé, ale soutěž je tak vyrovnaná, že vás dva špatné zápasy mohou dostat dolů. Takže hlavně doma nesmíme ztrácet,“ má jasno jihlavský kouč.