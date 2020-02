Drama se šťastným koncem. Basketbalisté Jihlavy zabojují o play off

Přestože 5. ledna prohrával BC Vysočina na palubovce Snakes Ostrava minutu před koncem o 13 bodů, hnal trenér Petr Pešout svůj tým znovu a znovu do útoku.

A vyplatilo se. Prakticky s poslední vteřinou stáhl jihlavský celek rozdíl ve skóre na 9 bodů, což se o víkendu ukázalo jako klíčové pro další vývoj soutěže.

Pravě oba zmiňované týmy se totiž po posledním utkání základní části dostaly na stejnou bodovou úroveň a lepší příčku získala Jihlava jen díky tomu, že svého soupeře doma ve vzájemném zápase loni v říjnu porazila o 10 bodů.

„Každý bodík je důležitý. A nám se teď ten jeden zatraceně hodil,“ usmíval se Pešout, jehož tým si zahraje o play off, zatímco Snakes budou bojovat jen o záchranu.

Závěrečné kolo dlouhodobé části přineslo neskutečné drama. Jihlava se tři dny před svým zápasem se Zlínem dozvěděla, že ji stačí vyhrát jakýmkoli způsobem a šesté místo v tabulce jí nemůže už za žádnou cenu utéct.

Na dálku přáli výhru Prostějovu

Jenže lídr skupiny Východ byl nad její síly, prohrála s ním 69:81. „V tu chvíli jsme už mohli jen na dálku sledovat, jak si povede Ostrava v domácím souboji s Prostějovem. Pokud by Snakes vyhráli, padli bychom do play out,“ prozradil Pešout.

To se ale nestalo. „V Ostravě začali hrát v době, kdy my končili, a když jsme přišli do šatny, už jsme věděli, že se tam zápas vyvíjí v náš prospěch,“ popsal situaci trenér.

Hanáci nakonec zvítězili v Ostravě jednoznačně 94:56 a bylo rozhodnuto. „Jsme strašně moc rádi, že ten černý Petr nezůstal v ruce nám. Že si zahrajeme o play off a máme klid. Teď už si můžeme konec sezony užít,“ oddechl si Pešout.

Společně s dalšími pěti týmy bude nyní BC Vysočina bojovat o jednu ze dvou volných vstupenek, která mužstvu zajistí posun mezi osmičku nejlepších.

Systémem doma–venku se Jihlava utká s Litoměřicemi, „béčkem“ USK Praha a Sokolem pražským. „Každý z těch zápasů bude z našeho pohledu tahákem pro diváky,“ nepochyboval trenér Pešout.

První utkání nadstavbové části přitom odehrají jeho svěřenci už v pátek v Litoměřicích.

„Narazíme tam mimo jiné i na Lukáše Kantůrka, což je hráč, který do Litoměřic přišel právě z Jihlavy. Jak pro nás, tak určitě i pro něj to bude i díky tomu hodně zajímavé utkání,“ nepochyboval kouč.

Domácímu publiku se potom BC Vysočina poprvé představí příští týden v neděli, kdy změří síly s rezervou USK Praha. „O postup do play off se rozhodně popereme. Těšíme se na to,“ vzkázal Pešout.