Úkol zní jasně: jihlavští basketbalisté musí porazit lídra. A doufat

„Samozřejmě jsme v pozici, kdy šance vyhnout se play outu je před posledním kolem zamotaná a hodně v náš neprospěch,“ uvědomuje si trenér Petr Pešout.



„Ale asi jsme si nemohli přát víc než mít v posledním kole doma lídra tabulky a v zápase s ním dokázat, že na to máme,“ usmívá se.

Pozitivní náladou ho naplnil výsledek pátečního střetnutí v Brně, kde jeho svěřenci zvítězili 101:94. „Výkon v Brně byl opravdu dobrý, kluci ukázali, že jsou schopní se o to porvat,“ těší trenéra. „Myslím si, že je to docela solidní odrazový můstek. Chceme bojovat!“

Jednoznačným negativem ale zůstává, že ani případná výhra nad Zlínem nemusí Jihlavě k postupu do vyřazovací části stačit. „O všem se bude rozhodovat v posledním kole a prakticky každý mančaft má o co hrát,“ uvědomuje si Pešout.

„Zkrátka to bude hodně zajímavé. Soutěž je vyrovnaná, budou rozhodovat minus a plus body ze vzájemných zápasů. Stát se může cokoliv a je hrozně těžké se dopočítat nějakých prognóz a něco předvídat,“ přemítá jihlavský kouč. „My zkrátka chceme vyhrát a uvidíme, na co to bude nakonec stačit,“ dodává Pešout.