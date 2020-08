Nejistota v basketbalové Jihlavě. Korona všechno nabourala, říká kouč

„S oběma hráči už jsme sice byli prakticky domluveni, nicméně celou věc zkomplikovala situace kolem koronaviru. Kluby z nejvyšší domácí soutěže totiž mají problémy sehnat pro novou sezonu hráče ze zahraničí, proto v hojném počtu hodlají využívat kvalitní české kluky,“ vysvětluje Pešout, proč zatím k posílení jihlavského kádru nedojde.

To ale není všechno, Vysočině totiž navíc hrozí i to, že přijde o svoji největší hvězdu.

„Pořád platí, že Martina Nováka jsme podepsali, jenže nově dostal také nabídku ze Svitav, což znamená, že by mohl pokračovat v nejvyšší soutěži. Všechno je v jednání,“ říká Pešout.

Samotný hráč zatím nechce věc komentovat. Každopádně, pokud by se musela Jihlava obejít bez Nováka, znamenalo by to pro ni zřejmě výraznou změnu ambicí.

„V takovém případě by asi byla naším hlavním cílem záchrana,“ přiznává Pešout. „My jsme opravdu chtěli hrát letos v klidu a nahoře, ale korona nám všechno nabourala.“

Jasněji kolem Novákova případného odchodu by mělo být během příštího týdne.

„Je ale také možné, že nás opustí třeba jenom na nějakou chvíli a pak se k nám zase vrátí,“ věří Pešout. „Každopádně se přiznám, že už jsem trochu nervózní, protože příští týden máme jet na turnaj do Třebíče a náš kádr se pořád teprve tvoří,“ krčí rameny.

Bez posílení to asi nepůjde

Oproti předchozím sezonám nebude moci Vysočina počítat ani s Miroslavem Krajcigerem.

„V úterý jsme mu povolili odchod do Českých Budějovic. Bude tam sice hrát jen druhou ligu, ale vyhovuje mu to kvůli zaměstnání. Vyšli jsme mu vstříc, protože u nás v minulých letech odvedl spoustu skvělé práce,“ vysvětluje Pešout. „Navíc jsme s ním domluveni, že pokud by nám teklo do boty, přišel by pomoct.“

Vypadá to, že složení týmu dá kouči ještě pořádně zabrat. „Určitě dáme šanci našim mladým, ale i tak je jasné, že kádr bude potřeba posílit. A na tom intenzivně pracujeme,“ ujišťuje Pešout.