Neměli skvělý den a vyprášili Nymburk. V Ústí slavili cenný skalp i s muffiny

Lambe, dáme si spolu muffin? Když fanoušek basketbalové Slunety Martin Husák na Instagramu objevil, že jeho idol Lamb Autrey má rád muffiny, dostal nápad. Zašel do Kauflandu a americké hvězdě po zápase přinesl balení oblíbené pochoutky rovnou na palubovku. Nebyl by to smíšek Autrey, aby vše nevzal s humorem, fanouška vyzval, ať si dá muffin přímo na hřišti s ním. A zrodila se tak tradice, která trvá už měsíc. „Muffiny miluju, každý už to o mně ví. Martin mi je nosí vždy po zápase na oslavu výhry, můj cíl je dostávat je po celý život! Noste mi muffiny!“ chechtal se Autrey po nedělní velké ligové výhře 85:78 nad multišampionem Nymburkem, kterou oslavoval, jak jinak, po boku Martina Husáka a s muffinem v ruce. Sladkou odměnu by ale dostal i v případě, že by Sluneta nezvítězila. „Dáme si spolu jeden po výhře i po prohře. Ale chutná mi o hodně víc, když vyhrajeme,“ mrkne Autrey. Husáka očaroval jeho styl hry. „A také to, jak se chová k fanouškům,“ oceňuje mladík, že americké eso nemá nos nahoře. Ústecký basketbalista Lamb Autrey si dává muffin s fanouškem, který mu ho přinesl. Velevýhru nad gigantem Nymburkem si užil náramně. „Bylo to hodně emotivní. Porazit Nymburk doma, to se je tak nepodaří. Ale po té loňské rekordní šňůře,“ připomněl jedenáctizápasovou vítěznou jízdu Slunety, „se tady čeká hodně. A právě s Nymburkem se loni ta série nastartovala. Tak snad to bude platit i letos,“ doufá Husák. Nepochybuje, že Sluneta v této sezoně zažije historický úspěch. „Vidím to na jasnou placku. Když udržíme Nicholse, bude medaile.“ Ta souboru kouče Jana Šotnara ještě chybí, letos se ale skutečně zdá, že Ústí se může i díky americkým hvězdám Nicholsovi a právě Autreymu měřit s každým. To oni dva společně rozebrali Nymburk 47 body, což je pádný důvod i pro fanoušky Ústí, aby přimhouřili oko, že jejich minulost je spojena s arcirivalem Děčínem. „Je to sport a pro ně zaměstnání. Šli tam, kde jim nabídli víc,“ mávne rukou skalní fanoušek Slunety. V sobotu v Děčíně na sebe úhlavní sokové podruhé v sezoně narazí, rozjeté Ústí zkusí oplatit Válečníkům porážku z úvodu sezony, ale Husák u toho bude chybět. „Asi nepojedu. Moc bych to prožíval a možná by mě pak museli i vyvést.“ Případnou výhru by tak Autrey musel výjimečně oslavit bez muffinu.