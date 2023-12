Moderní tabule, bleskově vyprodáno. Děčín není Nymburk, hlásí rival před derby

„Ještě dolaďujeme různé funkcionality, ale základní věci už jsme otestovali na mládežnickém turnaji,“ uvedl Jakub Důra, děčínský sportovní manažer, pro portál Národní basketbalové ligy.

Tabule jsou dvě, jedna centrální je větší, a nově zvládnou odpočítávat posledních pět vteřin útoků po desetinách sekundy.

„Velkým přínosem jsou i nové kostky nad koši, které ukazují čas i limit na útok do čtyř stran, navíc na desce bude nyní fungovat i žlutý pruh signalizující skončení limitu na útok,“ prozradil Důra.

Volné lístky vyprodal Děčín za pouhou půlhodinu, třeskutému derby bude už tradičně přihlížet plný dům. Válečníci od 5. kola pravidelně střídají prohru s výhrou, právě úspěšný výsledek je na řadě teď. Šance na něj stoupá díky návratu kapitána Tomáše Pomikálka, který laboroval se zraněným kotníkem, a posílení o Jana Štěrbu, jenž odnesl čistku v Pardubicích.

„Jakýkoli jiný výsledek než vítězství bude zklamáním,“ řekl Matěj Svoboda, tahoun Válečníků. „Respektujeme sílu soupeře, ale to nemění nic na našem cíli, kterým je zvítězit a postupně se posouvat v tabulce směrem nahoru.“

Jan Štěrba (vpravo) posílil basketbalový Děčín.

I děčínský trenér Tomáš Grepl uznává, že arcirival po rozpačitém vstupu do sezony zesílil. „Ústí hraje velmi dobře a my čekáme těžké derby. Doufám, že nastoupíme v co nejsilnějším složení a předvedeme lepší výkon než v posledním ligovém zápase, který se nám po všech stránkách nevydařil,“ zmínil Grepl krach na půdě poslední Ostravy.

Zato Sluneta v posledním ligovém vystoupení zazářila, jako třetí v sezoně složila v té době vedoucí kolos Nymburk.

„Vyhráli jsme osm z posledních deseti utkání, především vítězství nad Nymburkem nám dodalo sebevědomí,“ vypozoroval ústecký trenér Jan Šotnar. „Děčín je těžký protivník, ale na rovinu, Nymburk to není. A pokud jsme dokázali porazit jeho, nevidím důvod, proč neporazit i Válečníky. Musíme ale předvést konzistentní a disciplinovaný výkon.“

V prvním letošním derby Děčín nachytal Slunetu na její palubovce 95:88. A ústečtí tahouni si uvědomují, že El Clásico basketbalové ligy nerozhoduje jen forma.

„Derby je velké, víme, co čekat. Tyhle zápasy jsou o mentalitě. Ne o tom, kdo má nejlepší soupisku, nejlepší tým. Atmosféra je bláznivá, lidi kvílí, do toho bubny,“ vykreslil rozehrávač Lamb Autrey. Jeho parťák Ty Nichols se poprvé vrátí do Děčína jako soupeř, i to je jeden z řady lákavých příběhů derby.

Ústecký kapitán Ladislav Pecka před zápasem, který vypukne v sobotu v šest večer, přidal: „Bude tam vřava jako vždycky. Doufám, že vítězstvím nad Nymburkem nastartujeme šňůru. A kdyby ne, nic se neděje. Naše cesta je dlouhá.“ Jak dopadne mezizastávka v Děčíně?