Vyhazov z Pardubic mě vysvobodil. Ukážu, že umím, slibuje Štěrba

„Velmi jsem si zápas užil. Atmosféra je pro domácí hráče fakt neskutečná, je to zážitek. Asi nejlepší zápas, co jsem si mohl v uvozovkách vybrat,“ usmíval se zkušený podkošový hráč po vítězství 93:82.

Věhlas sousedské bitvy dávno překročil hranice Ústeckého kraje, i Štěrba chápal, že jde o mimořádný duel. „Věděl jsem, že to je regionální derby a pro klub jeden z nejdůležitějších zápasů v sezoně.“

A osmadvacetiletý pivot nebo křídelník se v něm neztratil, k vítězství přispěl 12 body, šesti obrannými doskoky a jedním blokem.

„Řekl bych normální výkon. Mohlo to být horší, ale i lepší, v podstatě jsem spokojený,“ tvrdil, když v Maroldovce utichl lomoz děčínských tifosi, kteří spolu s ústeckými diváky halu vyprodali.

„Před takovým publikem ze sebe vydáte všechno. Fanoušci by vám tady neodpustili, kdybyste jen vyklusával nebo se vykašlal na nějaký doskok. Atmosféra obzvlášť v derby je neuvěřitelná,“ žasl nový rekrut Válečníků. „Je o hodně lepší, když jsou děčínští diváci s vámi, a ne proti vám. Podporují 40 minut, nikde není žádné hluché místo.“

Co nabídne obhájcům ligového stříbra a pohárového zlata? „Jsem všestranný, takže od všeho trochu. Moje nejsilnější stránka je pohyblivost v obraně, dokážu přečíst útoky soupeře,“ charakterizoval se.

Dvoumetrový Štěrba odnesl nedávnou čistku v Pardubicích, kde působil od minulé sezony. Klub vyhodil čtyři hráče naráz. Jeho s odůvodněním, že výkony a produktivita nekorespondují s výší jeho smlouvy. Zbavovat se českých hráčů v rozjeté sezoně není v lize až tak obvyklé.

„Je to specifické, ale moje pardubické angažmá nebylo úspěšné,“ nezapíral Štěrba, dlouholetý hráč USK s 11 sezonami v NBL a 350 starty. „Proti nikomu z Pardubic nic nemám, zůstali mi tam kamarádi. A když mi rozvázali smlouvu, bylo to pro mě vysvobození. Proč mi angažmá nevyšlo, nevím, i když jsem si tuto otázku sám několikrát pokládal.“

Jan Štěrba (vlevo) z Děčína uniká ústeckému Františku Váňovi.

Po vyhazovu si z nabídek vybral Děčín i proto, že trenér Tomáš Grepl ho v juniorech přivedl z Pardubic do USK. „Honza ví, co dělat jak v tréninku, v zápase, tak i v osobním životě. A to je jeho neskutečná deviza,“ řekl Grepl. „Zájem projevilo víc týmů, já skoro prosil generálního manažera Lukáše Housera, ať ho získáme. Může nám obrovsky pomoct.“

Štěrbu navíc bude pohánět i touha dokázat, že ho není radno odepisovat. „Moje motivace je ukázat basketbalové veřejnosti a trochu i Pardubicím, že basket umím. Že jsem ho nezapomněl. Děčín, klub s bohatou historií, který se drží vždy na vysokých příčkách, beru za restart kariéry.“