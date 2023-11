Z Pardubic ho vyhodili, Děčín po něm sáhl. Štěrba našel nové angažmá

Basketbalového vicemistra Armex Děčín posílil Jan Štěrba. Osmadvacetiletý podkošový hráč, který nedávno předčasně skončil v Pardubicích, podepsal na serveru Čech smlouvu do konce sezony s roční opcí. Nastoupit by měl už do sobotního derby proti Ústí nad Labem. Děčínský klub o tom informoval na svém webu.