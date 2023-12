Blikanec Nicholse, krach Slunety. Ano, Děčín není Nymburk, rýpli si vítězové

Derby jako lusk přineslo i příběh návratu přeběhlíka na místo své loňské slávy. Comeback nevyšel, králem severu jsou opět Válečníci. Ústecké arcikonkurenty doma skolili 93:82, už podruhé v sezoně.

„Jak pravil klasik, Děčín není Nymburk,“ vtipně popíchl sousedy generální manažer vítězů Lukáš Houser. Reagoval tak na předzápasová slova ústeckého trenéra Jan Šotnara, že „Děčín je těžký protivník, ale na rovinu, Nymburk, který jsme dokázali porazit, to není.“

Hecování k severské bitvě patří, El Nordico, jak zní její inovativní označení, opět žhavilo dvanácti stovkami diváků vyprodanou Maroldovku. „Nasazení obou týmů bylo stoprocentní, šlo o jedno z nejlepších derby, co se hrálo,“ tvrdil nadšeně děčínský trenér Tomáš Grepl.

Válečníci začali zhurta, brzy vedli o 13 bodů, Sluneta pak zahájila stíhací jízdu a ve třetí čtvrtce ji završila obratem na 65:60. Domácí se však vytáhli ke kontrobratu. A když vládli o osm bodů, ústecký Nichols na zemi v souboji o míč fauloval svého děčínského kamaráda AJ Waltona, schytal pátý osobní faul, po hození balonu na stolek časoměřičů Sluneta slízla i technickou chybu. Nejlepší střelec duelu, který nasázel 28 bodů, dohrál. A bylo hotovo.

Ústecký Ty Nichols se snaží zakončit přes Jana Štěrbu z Děčína.

„Tye za tu reakci asi nejde pochválit, ale zase bych z toho nedělal velkou tragédii. Myslím, že vyloučení bylo jen třešničkou na dortu v negativním smyslu,“ povídal ústecký kouč Jan Šotnar. „My se celý zápas potýkali se špatnou disciplínou. Tým je k tomu náchylný, to nezastírám. Minule jsme ukázali, že pokud hrajeme konzistentně a právě ukázněně, můžeme porazit třeba i Nymburk. Ale v opačném případě, když nebudou všichni dělat všechno pro tým, nás porazí soupeř, který hraje s větší agresivitou. A to Děčín byl, hrál s větší energií a my nebyli jeho tvrdost schopní přijmout.“

Když Nichols, s průměrem 24,1 bodu nejlepší střelec NBL i její neužitečnější hráč, se pět minut před koncem vyfauloval, Děčínu se ulevilo. „Viděl jsem trenéra domácích, jak byl v absolutní euforii, když Ty hodil s balonem. Trenér je takový a má radost, když jeho bývalý hráč udělá toto... Ale měl by tam být respekt k tomu, že mu loni vyhrál dvě medaile. To je za mě kaňka na zápase. Měl by předvést větší úctu ke svým bývalým hráčům,“ vzkázal Šotnar protějšku.

Grepl, jenž impulsivně prožívá každou vteřinu zápasu a každou situaci, zůstal nad věcí. „Já na slova kolegy nemám co říct,“ nepouštěl se do přestřelky trenér loňských vicemistrů a vítězů poháru. „Ty ukázal, proč v útočných statistikách dominuje celé lize. Už u nás udělal obrovský pokrok, to je nepopíratelný fakt. Víceméně sám držel Ústí ve hře, když v první půli nastřílel 17 bodů.“

Nichols, v civilu sympaťák a pohodář, už v loňském play off uštědřil po utkání facku pardubickému Vyoralovi. Nynější miniblikanec vzal Grepl smířlivě: „Pískli mu pátý faul, on je vítězný typ. Dělá maximum, aby týmu pomohl. Jakmile cítí, že zápas utíká, umí předvést i takovou situaci. Tohle je prostě basket, patří to k vyhroceným situacím v derby. I tak odehrál skvělý zápas.“

Sousedská bitva nabídla také další příběhy. Třeba hvězdný návrat děčínského kapitána Pomikálka po zranění, s 19 body byl top střelcem Válečníků. Nebo debut Štěrby, který Děčín posílil po vyhazovu z Pardubic. Uvedl se 12 body a šesti doskoky. I díky němu domácí pokřtili nové, moderní světelné tabule vítězně.