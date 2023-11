Nymburk vyhrál jasně v Ostravě a znovu vede ligu basketbalistů

Ostrava po vítězství nad vicemistrem Děčínem a jedenáctidenní zápasové pauze utrpěla jedenáctou porážku v třináctém utkání v soutěži a je dál poslední.

Nymburk oplatil Nové huti nečekanou prohru z dosud posledního vzájemného utkání z 1. dubna. Pro osmnáctinásobné české šampiony je to jediná porážka v 52 zápasech s Ostravou od roku 2007.

Výbornou střelbou z dálky pomohl Středočechům k vítězství Svejcar, který proměnil pět ze sedmi tříbodových pokusů a s 16 body byl nejlepším střelcem zápasu. Za Ostravu dal 14 bodů Madden.

Domácí se museli od konce druhé čtvrtiny obejít bez kouče Adama Cholevy, který dostal druhou technickou chybu. „Pak už to ani o trenérovi nebylo, my jsme si ten zápas prohráli v první půlce. Kdyby tam byl, nebo nebyl, nevím, jestli by v tom byl rozdíl,“ řekl ostravský kapitán Štěpán Svoboda České televizi.

Nová huť snížila ve třetí čtvrtině, kterou vyhrála 22:12, ale poslední část ovládl Nymburk rozdílem 20 bodů. „Zabrali jsme jenom třetí čtvrtinu. Kdybychom takhle hráli celý zápas, dopadlo by to jinak,“ uvedl Svoboda.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 10. kolo: Ostrava - Nymburk 59:93 (15:22, 26:50, 48:62)

Nejvíce bodů: Madden 14, Jeter 11, Š. Svoboda 9 - Svejcar 16, Bell 13, Collins a Kovář po 11. Olomoucko - Brno 96:82 (27:23, 49:41, 67:56)

Nejvíce bodů: Bailey 24, Adamu 23, Shaver 19 - Šiška 20, Lee a Šimon Svoboda po 14.

Tabulka: