Nymburk prohrál v Ústí a přepustil vedení v lize basketbalistů Opavě

„My nehráli v takovém nasazení a tempu, v jakém jsme zvyklí. Dělali jsme spoustu chyb v obraně, nebyli jsme v tak fyzické bedně, jak bychom si přáli. Nechali jsme spoustu otevřených volných trojek,“ litoval nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal.

Nymburk, který si v týdnu vybojoval postup v Evropském poháru FIBA, prohrál v domácí soutěži po sedmi zápasech. Před touto sérií utrpěl dvě porážky za sebou s USK Praha a Brnem, nyní si na osmnáctinásobného šampiona vyšlápla Sluneta.

„Ve čtvrtek ráno jsme přijeli z Ázerbájdžánu, nespali jsme nikdo ani minutu. Musíme se dát do kupy a ve středu vyhrát v Ostravě,“ zavelel Sehnal.

Velký podíl na na výhře Ústí měl autor 27 bodů Autrey, který v minulé sezoně oblékal nymburský dres. V neděli předvedl nejlepší střelecký výkon v tomto ročníku. Na druhé straně se bývalá dlouholetá opora Severočechů Svejcar prosadil jen pěti body. „Bránil Nicholse, to nikdo nechce, měl to těžké,“ zastal se ho ústecký kapitán Ladislav Pecka.

Ústecký basketbalista Lamb Autrey si dává muffin s fanouškem, který mu ho přinesl.

Svěřenci Jana Šotnara potvrdili, že mají nejlepší střelbu za tři body v lize a pomohli si k výhře 12 trojkami. Nymburk proměnil jen sedm z 24 pokusů z dálky.

„Nechci, aby to vypadalo moc sebevědomě, ale my do zápasu šli pro vítězství. A ačkoli jsme neměli skvělý den, díky výborné obraně jsme vyhráli,“ uvedl ústecký kouč Jan Šotnar. „Během týdne se udála spousta pozitivních věcí v tréninkovém procesu, v rozhovorech s hráči i v pohárovém utkání s Gorniczou. A všechno cvaklo ve správný moment.“

V hale Slunety bouřilo 1 033 diváků. „Energie na hřišti i z hlediště byla neskutečná,“ cítil Šotnar. „Všechno fungovalo ještě více než v naší sedmizápasové sérii, a pokud budeme takhle hrát, tak se budeme jen těžko porážet. Ale Nymburk má podle mě nejkvalitnější tým v lize a myslím, že v letošní základní části už toho moc neprohraje.“

Basketbalová Kooperativa liga mužů 11. kolo Ústí nad Labem - Nymburk 85:78 (17:23, 42:39, 56:61)

Nejvíce bodů: Autrey 27, Nichols 20, Rowan 11 - Gordon 19, Mathon 11, Bohačík 10.