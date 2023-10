Děčínské Válečníky pustí do basketbalové Evropy koše za 600 tisíc

„Naše koše jsou pevné, ty požadované mobilní a my je kvůli prostoru nemáme kam dát. Dají se přivézt, odvézt, složit,“ uvedl Lukáš Houser, generální manažer úřadujících českých vicemistrů.

Už letos na evropskou scénu Válečníci chtěli, jenže nevyhovující hala a hlavně její technické vybavení vystavilo stopku. Nejzásadnějším zádrhelem byly právě koše. „Za současnými je zeď a za ní místo je. Zjišťujeme, jestli by s tím něco šlo udělat,“ naznačil Houser variantu bouracích prací.

Schválené mobilní koše navíc nejsou levnou záležitostí, jeden podle funkcionáře stojí 13 až 15 tisíc eur. „Takže by vyšly kolem šesti set tisíc korun,“ spočítal šéf klubu.

Další z překážek pro přihlášku do pohárů se už brzy stane minulostí. Staré informační tabule budou nahrazeny. „Do konce listopadu nainstalujeme za pomoci města nové. Komfort pro fanoušky se zlepší, bude to vypadat moc hezky.“

S vyžadovanou kapacitou na Ligu mistrů nebo Eurocup FIBA děčínský klub zásadně nepohne, Maroldovka není nafukovací.

Děčínští fanoušci se radují.

„Chtějí kolem dvou a půl tisíce míst. Jsou schopni udělat výjimku, hlavně na EuroCup. Na Ligu mistrů naše hala není a nevím, jestli někdy bude. Možná by v úvahu připadal zimní stadion. Věřím, že na EuroCup zvládneme Armex Sportcentrum připravit. Pokud bychom se kvalifikovali, chtěli bychom se přihlásit,“ avizuje Houser.

Kapacitu Maroldovky ovšem děčínský Armex od letošní sezony navýšil, byť ne zásadně k evropským pohárům. Přidal malé tribunky za koše, kde v loňském, neustále vyprodaném play off byly židle. Nyní se do haly vejde 1 250 diváků.

„Máme teď o pár desítek míst navíc, což pro nás není nezanedbatelné,“ tvrdí Houser; příjem ze vstupného byl v minulé sezoně historicky nejvyšší, činil bezmála 10 procent rozpočtu. „Židle byly nouzovým řešením, usadili jsme tam fanoušky Pardubic a Opavy. Vtipné bylo, že po prvním zápase finále Opava řekla, že to je ostuda. Když jsme pak její fanoušky přesunuli na tribunu a vyměnili je s našimi, přišli za námi, že to za košem bylo skvělé a chtějí zpátky. Pozdě.“

Pro letošek se Válečníci nepřihlásili ani do Alpsko-jadranského poháru. „I loni jsme ho vynechali a máme pocit, že nám to pomohlo k tomu, kde jsme nakonec byli,“ myslel Houser zlato z poháru a stříbro z ligy. „Neznamená to, že bychom mezinárodní konfrontaci nepotřebovali, je důležitá. Jen jsme tentokrát vsadili na model, který přinesl úspěch.“