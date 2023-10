Kroutil o děčínské síle, šmrncovní lize i Nicholsovi: Nedémonizovali jsme si ho

Jak se v létě změnil Děčín?

Myslím, že jsme pořád ten rodinný klub, který se snaží vyhrávat. Samozřejmě na pivotu jsme objektivně posílili o Šturanoviće, který už v lize působil a ví, jak v ní hrát. Cubbagemu na křídle bude chvíli trvat, než se tady rozehraje.

Máte dvě výhry v řadě, vyburcovala vás první porážka s Pardubicemi ve druhém prodloužení?

Odrazilo se to hned v dalším zápase proti Ostravě. Řekli jsme si, že takhle to prostě nejde, dostat v jedné čtvrtině 37 bodů, to není možné. Od toho jsme se odpíchli a teď doufám, že to bude už jen lepší. A výhra v derby je úžasná. Kór po prvním poločase, kdy to vypadalo relativně beznadějně, protože oni trefili každou střelu, co mohli. Je to prostě velký zápas, je skvělé ho hrát a vyhrát. Ani nemůžu mluvit, moje hlasivky budou ještě den po zápase špatné. Takže dobré!

Čím jste Slunetu zlomili?

Rozhodně lepší obranou. Ve druhém poločase jsme aplikovali zónu a šlo vidět, že americkým klukům to moc nechutnalo. Očividně nám to hodně pomohlo.

Jak jste brali, že proti vám stojí vaše loňská hvězda Ty Nichols, který posílil rivala?

My se to snažili nevnímat. Nechtěli jsme ho démonizovat a říkat, že on jim to vyhraje, on byl hráčem loňského roku. Přistupovali jsme k tomu jako ke každému jinému zápasu. Jasně, dal nějaké body, ale kdo jiný je u nich může střílet než Autrey a Nichols?

Dřívější Goliáš Nymburk už i v nové sezoně prohrál, zůstane tedy liga dál zábavná?

Určitě. Je to hlavně dobrá zpráva pro fanoušky, že liga bude zase vyrovnaná a bude mít šanci uspět každý. A to chceme i my. Kdybychom chtěli hrát jen o desáté místo, nemělo by ani smysl se snažit. Bez ambicí na nejvyšší příčky se sport nemůže dělat.