Další žhavé derby. Autrey s Nicholsem na děčínský finiš nestačili

„Druhý poločas jsme nezvládli mentálně, zato Děčín se začal trefovat,“ tvrdil Nichols po nedělní bitvě s Válečníky, které dozorovala napěchovaná hala. Bouřilo v ní 1 450 diváků, seděli i na schodech.

Ústí, čerstvě posílené také o další americkou hvězdu Lamba Autreyho, po první půli vládlo o 10 bodů. Po přestávce se zhroutilo.

„Děčín ukázal, proč jsou Válečníci. Vybojovali to. My předvedli dvě tváře. V prvním poločase jsme měli dobrý plán, který se nám dařil, dali jsme přes padesát bodů, přes noc jsme zapojili nového rozehrávače,“ myslel ústecký trenér Jan Šotnar právě Autreyho. „O přestávce jsme si říkali, že Děčín dokáže stáhnout i větší manko než deset bodů, že to nikdy nevzdá. A po třech minutách je skóre vyrovnané, aniž by musel zapnout. Pak už to byl souboj o každý centimetr. Hostující Walton ukázal, že je pravý rozehrávač, že je dlouho s týmem, dokázal dirigovat hru. A nám se útok zadrhnul.“

Děčínští basketbalisté slaví výhru.

Navrátilec Autrey do zápasu naskočil z letadla, marod Nichols z postele. První zaznamenal 19 bodů, druhý 18. Nestačilo to. „Mám chřipku, ale to není výmluva,“ mávl rukou Nichols. Boj pro Děčínu, kde zářil, prý extra neprožíval: „Měl jsem stejné pocity jako proti každému jinému týmu.“

Válečníky bodově táhlo trio Matěj Svoboda (22), A. J. Walton (19) a Filip Kroutil (18). Walton připojil 10 doskoků a 10 asistencí, a tak se postaral o první triple double sezony.

„V úvodní půli jsme byli pár minut zakřiknutí, a když se týmu jako Ústí dá prostor, ukáže svůj útočný talent. Po přestávce rozhodla naše zlepšená obrana,“ pochvaloval si děčínský trenér Tomáš Grepl.