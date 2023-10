Hvězdy vedle sebe? Půjde to, věří Autrey. Dejte jim dva míče! popichují je

„Bude určitě zajímavé sledovat tuhle dynamiku do budoucna, protože oba chtějí hodně míč, a nevím, jak bez něj dokážou hrát,“ dumá děčínské křídlo Filip Kroutil, který v dresu Válečníků nastupoval s oběma. „Třeba zavedou nové pravidlo, že budou dva míče v zápase,“ řehtá se hráč s 369 starty v lize.

Nichols a Autrey sice prošli Děčínem, ale minuli se. V jednom triku se potkali až teď. První posílil Ústí v létě, druhý přiletěl o víkendu a hned zasáhl do nedělního derby s Válečníky. Autrey nasázel 19 bodů, Nichols o jeden méně, Sluneta však ztroskotala 88:95.

„Hodně lidí se ptá: Jak můžou hrát vedle sebe? Budou si přihrávat?“ slýchá to i Autrey. „My jsme profesionálové a víme, jak na hřišti spolupracovat. Jak sezona poběží, budeme se sehrávat víc a víc a naše herní chemie bude lepší a lepší. Půjde to.“

Autrey věří, že k souhře pomůže i pouto, které mezi ním a Nicholsem je. „Jsme velice blízcí přátelé. Já ho miluju! Chtěli jsme hrát spolu. Skamarádili jsme se, když jsme nastupovali proti sobě,“ prozradil třiatřicetiletý ligoběžník, který v české soutěži působil v sedmi klubech. V minulé sezoně vystřídal hned tři, Kolín, Hradec Králové a Nymburk.

O sedm let mladší Nichols přizvukuje: „Lamb, to je můj chlápek! Jsme přátelé mimo hřiště, děláme spolu plno věcí. Jsem šťastný, že přišel do Ústí. Budeme tvrdě trénovat a sehrávat se.“

Oba jsou křídla či rozehrávači, oba milují útočení a střílení košů, oba si libují ve vypjatých koncovkách a klíčových momentech, oba jsou trochu individualisté.

„Musí to vedle sebe zvládnout, jinak to nejde. Až Lamba zapracujeme a dáme je víc dohromady, půjde to. Nemáme klasického rozehrávače, není to jednoduché,“ tvrdí ústecký trenér Jan Šotnar. „Lidi s námi musí mít trpělivost, my ji musíme mít sami se sebou. Tlak po nepovedeném začátku je nepříjemný.“

Kouč se spoléhá, že americká esa zlomí sezonu k lepšímu. Sluneta odstartovala s bilancí 0-3, dvakrát přitom hrála doma. „Hodně věcí se stalo, než jsem se do Ústí vrátil,“ pousmál se Autrey nad svým loňským divokým putováním. „Když mě teď kontaktovalo ohledně comebacku, bral jsem to jako požehnání. Budu plnit svoji roli, abychom byli úspěšní.“

Což je i Nicholsův plán: „Loni Ústí začalo 0-4 a pak bylo schopné udělat velkou šňůru. Sehrajeme se a budeme lepší!“