Další ústecké překvapení. Slunetu posílí rozehrávač Autrey, nahradí Rosse

„Asi to bude další téma, které bude lidi bavit, ale my to děláme hlavně proto, abychom zlepšili situaci, v níž jsme, protože vstup do sezony není podle našich představ,“ říká ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Sluneta první dva ligové zápasy v prohrála, doma nestačila na Kolín, ve středu padla i na palubovce mistrovské Opavy 79:88. „Ten začátek nám nevyšel už po několikáté, vždy jsme to řešili takhle rychle a vždy se vyplatilo, že jsme to nenechali v uvozovkách vyhnít. Takže jdeme touto cestou i teď, snad to dopadne dobře,“ věří Hrubý.

Brzy 34letý Autrey působil v letech 2018 - 2020 v Děčíně, další dvě sezony strávil v Ústí. Naposledy hrál za Nymburk, nyní byl bez angažmá.

„S Lambem jsme si napsali pár zpráv, já mu dal nabídku, která je v našich možnostech. Upřímně jsem ani nečekal, že na to kývne, ale kývl. Takže jsme to upekli rychle,“ líčí ústecký šéf. Na odchodu je naopak jiný Američan Kahron Ross. „Pět cizinců bychom neutáhli,“ vysvětluje Hrubý.

I když jsou Nichols a Autrey oba trochu individualisté, manažer věří, že dokážou hrát vedle sebe a být prospěšní pro tým.

„Kouč Honza Šotnar je natolik silná osobnost, že je jistě ukočíruje. Probírali jsme to, a shodli jsme se na tom, že na pozici rozehrávače to nemůže být horší. A tímto krokem můžeme jen získat. Lamb je zkušený, má své plusy i minusy, ale podle mě je to krok dopředu,“ věří Hrubý.

Jestli Autrey obleče ústecký dres už v nedělním derby, šéf prozradit nechtěl. Ale z jeho odpovědi není těžké se dovtípit. „Nechal bych si to pro sebe, ať lidi přijdou a zjistí, jestli bude, či nebude. Aspoň budou mít nad čím přemýšlet,“ usmál se. Bitva Ústí s Děčínem startuje ve Sportcentru Sluneta v neděli v 18 hodin.