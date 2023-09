Příště holt budu muset dát 50, ušklíbl se ústecký uragán Nichols po porážce

„Cítím, že jsem ve skvělé formě, dal jsem hodně bodů, ale nakonec to bylo málo. Možná jich budu muset v příštím zápase nasázet padesát,“ pousmál se hvězdný Američan a top střelec prvního, strhujícího kola Národní basketbalové ligy.

O klubové maximum se dělí Nicholsův spoluhráč Ladislav Pecka a Tim Henry. Shodně dosáhli 42 bodů, Čech v roce 2016, Američan devět let před ním. „Bylo by hezké je překonat, ale ještě lepší bude zaznamenat svou první výhru v dresu Slunety,“ myslí Nichols nesobecky na mužstvo. Mimochodem, ligový rekord drží z února 2006 novojičínský Will Chavis se 61 body.

Nichols, jehož přestup z Děčína do Ústí byl největší událostí basketbalového léta, v první půli nasázel 13 bodů, ve druhé úžasných 28. Další jeho nedělní čísla se (snad) teprve dopočítávají z videa, ústecké pořadatele zradila technika a statistiky se zhroutily. Původně uvedený údaj 36 bodů neplatil, i v závěru se rodák ze Springfieldu do koše trefoval. Kromě Pecky (15 bodů) však nenašel oporu v dalším dvojciferném střelci.

„Kolín si vítězství zasloužil. Na rozdíl od nás byl mentálně připravený a vyhrál útočným doskokem a hromadou tříbodových střel,“ hodnotil Nichols ligovou premiéru, která nalákala 710 diváků. „Jak trenér říkal, nechtěli jsme začít třetí sezonu prohrou, ale stalo se, nyní se musíme soustředit na další kolo a pokusit se přivézt body z venku.“

Sluneta utkání ztratila až v poslední čtvrtině, do které se šlo za vyrovnaného stavu. „Nichols nám dělal největší problémy, odehrál skvělý zápas, ale my se nesoustředili tolik na něj, spíše na ostatní hráče,“ uvedl staronový kolínský trenér Predrag Benaček.

Ty Nichols (vlevo) z Ústí doráží na kolínské duo Filip Halada (33) a Jamari Smith.

Zato poražený kouč Jan Šotnar si stýskal: „Nebyli jsme vůbec v naší identitě, spíše jsme se přizpůsobili Kolínu. My se rozpadli, dostali jsme 97 bodů, a ani v útoku jsme nehráli podle představ.“

Ústí si porážkou zavařilo, neboť ho čeká těžký týden. Ve středu nastoupí na půdě mistrovské Opavy, v neděli jeho halu nejspíš vyprodá třeskuté derby s vicemistrem Děčínem. Obě partie budou pro Nicholse pikantní. Opavě se chce pomstít za ztracené finále, s Válečníky půjde o emotivní zápas proti bývalým spoluhráčům a s nejistou reakcí děčínských fanoušků.