Medaile visí ve vzduchu, myslíme na ni, hlásí trenér ústeckých basketbalistů

Je moc je pro vás medaile dosažitelná?

Realita je taková, že poslední dvě sezony hrála Sluneta nad plán, možná i nad svoje limity. Nebude úplně jednoduché to zopakovat. Na druhou stranu by nebylo správné říkat, že chceme postoupit jen do osmičky. Medaile visí ve vzduchu.

Už jste po ní sahali...

Před dvěma lety jsme hráli semifinále, pak o třetí místo s Brnem, těsně nám to uniklo. V minulé sezoně byla medaile na Final 4 Českého poháru taky blízko. Letos máme šanci zase v Alpe Adria Cupu, v poháru a lize. Nebude to jednoduché, adeptů je daleko víc. Nechci teď říkat velká slova, velká prohlášení, ale každý na medaili trochu myslí.

Pryč jsou hvězdy Hicks a Svejcar, naopak jste získali Nicholse. Jak se tým proměnil?

Je nejmíň jiný za poslední dobu. Zůstali dva Američané z loňského kádru, tedy Johnson a Dailey, což nám pomáhá. Česká kostra zůstala stejná. Ovšem jiná je typologie hráčů. My se chtěli zaměřit i na obranu. Nichols je skvělý skórer, ale ostatní jsou slušní i do defenzivy. Takže věřím, že budeme lepší v obraně než v loňské sezoně a navážeme na útok z minulého ročníku. Jinak záleží také na tom, jaké kádry postaví ostatní týmy. My udělali maximum, myslím, že se nám nákupy povedly. Na co to bude stačit, ukáže až sezona.

Ukočírujete horkou Nicholsovu hlavu?

U takových hráčů to není o tom, že byste je učil hrát basketbal, ale spíš je udržet v systému a disciplíně. Nikdo není naivní, sezona nebude úplně jednoduchá, budou tam porážky, vítězství, my jako v každé musíme udržet hlavu nahoře a jako tým fungovat. Co se týká Nicholse, jsem překvapený z jeho charakteru. My ho brali jako skvělého hráče s pověstí ne úplně dobrou, ale co zatím předvádí na tréninku, v přípravných zápasech a komunikaci, je pravý opak.

Ústecký trenér Jan Šotnar

Bude díky jeho přestupu z Děčína derby ještě emotivnější?

V tomhle to bude malinko vyhrocenější. I Děčín v posledních letech spoléhá více na Američany, tihle hráči se štengrují maličko víc. My se musíme soustředit na první dva zápasy a utkání s Děčínem brát jako normální. Je to třetí kolo, jen úsek sezony. A ta je úplně o něčem jiném.

Už loni se v derby štěkali váš Hicks s tehdy děčínským Nicholsem a Waltonem.

Emoce tam jsou, ve finále to je dobře pro fanoušky. Vědí totiž, že oba týmy tam nechají všechno a nedovolí si nic vypustit.

Jaký soupeř bude Kolín na startu ligy?

V jeho sestavě je oproti loňsku víc změn, než u něj bývalo zvykem. Hra se točí nadále kolem ústředního rozehrávače Číže, který dokáže skórovat nebo vytvářet dobré pozice pro své spoluhráče. Ke stálicím Novotnému a Petrášovi přibyli do základní sestavy dva kvalitní Američané. Na úvod nás čeká nepříjemný soupeř.