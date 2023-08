Přestup léta v NBL. Tahoun Válečníků Nichols posílí arcirivala Ústí

Nichols s bodovým průměrem 18,7 na zápas zásadně přispěl ke druhému místa Děčína v lize i pohárovém triumfu, po sezoně se mluvilo o tom, že vybírá z řady zahraničních nabídek, kterým lze v Česku těžko konkurovat. O to překvapivější je jeho příchod do Ústí.

„Ještě před měsícem byl v absolutně v jiných cenových relacích, než si můžeme dovolit. Ale něco mu nevyšlo, začali jsme vyjednávat, a před pár minutami jsme ho podepsali. Trenér i já jsme o něj moc stáli, je to kvalitní hráč, což dokazoval celou minulou sezonu. Měl jen dobré a skvělé zápasy, ne náhodou skončil Děčín v lize druhý,“ chválí posilu šéf Slunety.

Nicholsovi nabídl nadstandardní kontrakt, ale klub nezruinuje. „Na náš klub je to nejlepší smlouva, jakou hráč bude mít, ale finančně víme, do čeho jdeme, aby nenastaly nějaké problémy. Je to nadstandardní smlouva, ale utáhneme to úplně v pohodě,“ ujišťuje Hrubý, jenž nedávno čelil tlaku některých fanoušků, že neudržel Spencera Svejcara, jehož přetáhl Nymburk. Nichols je prý ve srovnání s ním pro klub dostupnější. „Můžu potvrdit, že Spencer by byl výrazně dražší.“

Ústí využilo situace, že se Nicholsovi začala hroutit představa o zahraničním angažmá. „Měl nabídku z týmu, který bude hrát předkolo Ligy mistrů, ale pak ty námluvy nějak nevyšly. My s ním byli poslední dobou v intenzivním kontaktu a využili jsme situace, že to pro něj nedopadlo, jak si představoval. A nakonec jsme se dohodli,“ těší Hrubého.

Příchodem Nicholse se nejspíš posouvají výš i ambice letošního ligového čtvrtfinalisty. „Čím lepší kádr, tím větší očekávání fanoušků i veřejnosti. Máme vysoké ambice vždy, ale je pravda, že příchodem takového hráče budeme mít všichni tlak na sobě vyšší. A já to mám to rád, tlak do sportu patří, bez něj nejsou výsledky.“ V semifinále či dokonce ve finále ligy se ale Hrubý zatím nevidí. „Základ je, aby lidi basket v Ústí bavil. A určitě chceme postoupit do play off a hrát v něm zase o něco větší roli než loni. Nestagnovat, jít dopředu,“ velí šéf.