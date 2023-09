Hned v Děčíně nás čeká „křest ohněm“, říká kapitán pardubické Beksy

„České jádro týmu jinak ví, co od Dina čekat,“ konstatuje Švrdlík. „Zařadili jsme mezi sebe tři nové zahraniční hráče (Jure Škifič, Bryce Alford a Joey Brunk), zatím se jeví dobře. Doufám, že navážeme na loňský rok a že se nám třeba podaří udělat o ten krok víc. Chybělo málo,“ ohlíží se za sezonou, v níž jeho mančaft vypadl v semifinále a obsadil konečné čtvrté místo.

Teď v přípravě měly Pardubice mírně pasivní bilanci 2-4, z toho se nicméně nijak zvlášť „nestřílí“.

„Šlo o to, jak se nám dařilo uplatňovat věci z tréninku v zápasech. Byly tam slušné úseky, z toho je nutné vycházet. Chce si to přenést hru do úvodních kol, prohrát teď tři utkání by byl problém,“ uvědomuje si. „Ale věřím, že jsme připravení. Hned v Děčíně to bude ‚křest ohněm‘,“ dodává.

Beksa nový ročník Kooperativa NBL rozjede v hale Válečníků, svých semifinálových přemožitelů, v sobotu v 18 hodin. A lze předpokládat, to bude duel nabitý emocemi — což se speciálně u kouče Repeši projevuje tím, že když se na hřišti něco nepovede, „sprdne“ lavičku.

„Kolikrát se na sebe podíváme: Co s tím máme dělat?“ směje se Švrdlík. „Ale vzkaz je takový: Když tam půjdeš, neudělej stejnou blbost. Není však jediný trenér, který tohle dělá, že se podívá na střídačku a začne jí vyčítat, co se zrovna stalo na hřišti. U Dina to je asi těmi gesty ještě výraznější,“ míní.