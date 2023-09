Změna směru u brněnských basketbalistů: konec izraelských veleplánů

Izraelec Yedidia Rapaport však v Basketu Brno po zpackané koncovce sezony a neshodě na pokračování generálního manažera Romana Marka po třech letech končí. S hlavním akcionářem Ctiradem Nečasem se dohodli na prodeji Izraelcova podílu. „V květnu jsem mluvil o zemětřesení v klubu, že to ale bude bez mé účasti, to jsem na mysli neměl,“ nechává se slyšet 71letý podnikatel, který svou kariéru spojil zejména s Hapoelem Tel Aviv.

Basket tak opět otáčí kormidlem a mění směr. Před sobotním startem nového ročníku Kooperativa NBL klub místo okamžitých ambicí na úspěch představil herní vizi s velkým důrazem na výchovu mladých talentů a nově složený kádr pouze se dvěma cizinci.

A co nová majitelská struktura? „Nyní můžu potvrdit jen to, že se jedná o odkoupení akcií pana Rapaporta dalšími lidmi, kteří mají zájem do klubu vstoupit. Jedná se, takže nechci ještě říkat, jak klub bude nadále fungovat. Vše zveřejníme v nejbližších týdnech,“ slibuje manažer Marko.

Důvodem Izraelcova odchodu je podle něj odlišná filozofie směřování klubu. „Rapaportovy a naše vize nebyly v symbióze. On byl a je extrémně motivovaný na výsledky, což my samozřejmě taky, ale je třeba to vnímat v ekonomickém kontextu. Celková filozofie Basketu je taková, že dáváme příležitost talentům, kteří vzejdou z naší mládeže. Kvalitních českých hráčů tolik na trhu není, to si přiznejme otevřeně, takže je nutné přivádět cizince, což není nákladově úplně jednoduchá záležitost a trpí tím i mladíci, kteří by měli dostávat šanci. To byl kámen úrazu, na němž jsme se ne úplně shodovali,“ vysvětluje Marko.

Proti tomu se však Rapaport ohrazuje. „Důvodem mého odchodu je Roman Marko. Přiváděli jsme v minulé sezoně ještě před play off Američana Cody Rielyho. Měli jsme jej na zkoušku v Severské lize. Velký, vysoký hráč. Moc jsem ho chtěl přivést, trenéru Růžičkovi se také líbil. Jeho agent za mnou přiletěl do Izraele a řešili jsme detaily. Cody chtěl na Brno velké peníze, ale to jsme byli připraveni zvládnout. Jenže v Basketu, kde byl hráč osobně, se stalo něco za mými zády. Pánové Marko a Lubomír Růžička, coby manažer a kouč, udělali něco, co se mně a ani hráčovu agentovi nelíbilo, a přestup kvůli tomu padl,“ popisuje, proč následně požádal hlavního spolumajitele o posvěcení výpovědi obou aktérů.

Nečas nejprve rozhodnutí odložil na dobu po sezoně. „Měl pravdu, tým byl první, ve vynikající kondici, hráli jsme nejlepší basket v Česku. Sám jsem uznal, že pokud vyhrajeme ligu, bylo by hloupé do toho sahat,“ vypráví Rapaport.

Jenže navzdory rychlému konci Basketu hned ve čtvrtfinále play off si Nečas nakonec vybral setrvání generálního manažera. „Řekl jsem, že buď v klubu bude Roman Marko, nebo Yedidia Rapaport. Po několika dnech mi pan Nečas řekl, že Marko je podle něj ten pravý a on nechce nic měnit. Zkoušel mě přesvědčit, abych si své rozhodnutí rozmyslel. Moje odpověď ale byla jasná: Pane Nečasi, mám vás moc rád, vážím si vás i naší tříleté spolupráce, ale mé slovo platí. Končím.“