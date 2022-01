Miliardář a basketbalový fanatik z Izraele: Pro začátek z Brna udělám Nymburk

Jste spokojený s aktuální situací klubu?

Zatím ano. V sezoně 2019/2020 byl Basket úplně poslední, ročník se nedohrál kvůli koronaviru, a tak se nepadalo. Už tehdy jsem byl v kontaktu s Brnem a oznámil jsem jim: Poslyšte, nepřijdu do struktury klubu, který bude bojovat o záchranu. Chci bojovat o špičku. Po minulé sezoně jsem bilancoval znovu, řekl jsem, že takto už bych si to představit dokázal, a vyhlásil, že letos to už bude boj o medaile. A zatím se to daří. Stejně to však nestačí, nikdy to nestačí, protože po boji chci tu medaili mít na krku.

Pracoval jste tedy s Brnem až v době, kdy celá týmová přestavba začala?

Ano, ale byl jsem v pozadí. Pomáhal jsem s příchody Viktora Půlpána a Šimona Puršla. Stál jsem u tvorby týmu pro minulou sezonu a snad jsem byl i jedním z důvodů, že jsme začali být lepším týmem s lepšími hráči.