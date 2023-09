Prodloužení se hrálo po naší chybě, mrzelo kouče Pardubic

„Děčín opět odehrál výborný zápas, jako vždy proti nám,“ uznal na klubovém webu pardubický kouč Dino Repeša. „Zápas šel do prodloužení po naší chybě, Děčín pak odehrál lepší prodloužení, ale my jsme dokázali srovnat,“ dodal.

Utkání od začátku připomínalo loňskou semifinálovou sérii, ze které po sedmizápasové bitvě vyšel jako vítěz Děčín. Beksa mu to však minimálně v první polovině zápasu vrátila, ve 13. minutě na severu Čech vedla o 16 bodů (48:32).

„První poločas byl z naší strany skvělý. Škoda, že jsme po něm neměli ještě větší náskok (55:44),“ mrzelo Repešu. „Děčín se pak do utkání vrátil skvělým útočným doskokem,“ dodal.

Pomohl k tomu především úvod druhé půle. Beksa téměř šest minut nepřidala ani bod a Děčín manko smazal. Zhruba dvě a půl minuty před koncem třetí čtvrtky šel do vedení po dvoubodové střele A. J. Waltona. Hala bouřila.

„Domácím fanouškům bych chtěl pogratulovat. Opět zařídili skvělou atmosféru,“ vzkázal Repeša.

Užil si ji nejen Bryce Alford, jedna z nových posil Beksy. V utkání nastřílel 29 bodů, přidal pět asistencí a stal se nejproduktivnějším hráčem utkání.

Klíčové momenty zápasu Děčín - Pardubice:

„Pro mě to byl první zápas v české lize a hned takový blázinec,“ smál se Alford. „Slyšel jsem, že loňské semifinále se hrálo na sedm utkání, takže jsem tušil, že to bude těžké. My jsme ale hodně toužili po výhře a jsme šťastní, že se nám to podařilo,“ dodal.

Devět vteřin před koncem ji nakonec těžkou trojkou s faulem pečetil Matěj Burda (v utkání celkem šest bodů).

Jako dalšího soupeře Beksa vyzve na domácí palubovce Brno, hraje se ve středu od 17.30. Následovat bude i druhé domácí utkání s Ostravou (30. září od 17.30) a pak přijde na řadu první kvalifikační duel ve FIBA Europe Cupu. Ten Beksa sehraje 3. října od 19 hodin ve švédském Östersundu proti Zaragoze, hned druhý den pak nastoupí proti domácímu Jämtlandu.