Pardubice po prohře nepodaly ruce, Ústí zuřilo: Nehorázná prasárna!

„Řeknu to natvrdo. Tohle je nehorázná prasárna. Prasárna na naše diváky!“ zuřil ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Svůj krok Repeša při ohlušujícím randálu publika Hrubému vysvětloval, zatímco kolem nich hráči v červených dresech kvapně mašírovali ze hřiště. „Údajně k tomu sáhl, aby se hráči nepoprali. Tohle se ale nedělá, my chceme bojovat na hřišti. Jsou tam dobří kluci, Vyoral, Šafarčík, Švrdlík, jsou fajn. Tomuhle gestu nerozumím. Není to fér. Můžeme do sebe pošťuchovat, ale zachovali se jako prasata k našim fanouškům,“ zopakoval rozhořčený šéf Slunety.

Chorvatský kouč na něj reagoval: „Ok, Hrubý může mluvit. Já mám evropskou zkušenost z Euroligy, vím, co se musí dělat v takové situaci. Nepotřebuji mentora.“

Ústecký šéf Tomáš Hrubý a kouč Pardubic Dino Repeša (vpravo) se dohadují po zápase.

Basketbal není hokej, v české lize si hráči třesou rukama po každém utkání play off, ne až po celé sérii. Repeša svůj akt považoval za prevenci. „Byly provokace z obou stran, což je v play off normální, pro mě nic nového. A to byl i důvod, proč jsem na konci hráčům říkal, ať jdou do šatny. Aby mezi nimi nebyly další problémy,“ osvětlil své pohnutky. „Tohle se v Evropě dělá, v NBA taky. Jak vidíš problémy mezi hráči, a tam byly konfrontace, tak půjdeme do kabiny. Je lepší po zápase nemluvit, pak nebude další provokace.“

I s ústeckým trenérem Jan Šotnarem jeho pardubický protějšek mluvil. „Mně Dino říkal, že si myslí, že by to bylo špatné s diváky. Asi jsem pochopil, že by je mohli atakovat. Myslím, že to se tady nestalo a nezdálo se, že by mohlo dojít k něčemu hroznému. Že nám nepodali ruce a opustili palubovku, to jsem nepochopil a ani se to nedělá. Zbytečnost.“

Vlevo Tomáš Vyoral z Pardubic, vpravo Tony Hicks z Ústí.

Ústecká Sluneta odvracela soupeřův mečbol. A vše pro ni vypadalo ideálně, když se chvíli po přestávce utrhla do dvacetibodového náskoku. Jenže Pardubice se úsekem 16:1 vrátily do hry a rozhodla až koncovka. A v ní famózní ústecký rozehrávač Tony Hicks, který nasázel 37 bodů. Pardubický Demarco Dickerson mu zdatně sekundoval, ale jeho 21 bodů nestačilo.

Hala nadšením explodovala, bouřilo v ní 1 350 diváků. A pak sledovali výjimečný (pře)čin Pardubic. „Chvilkové zatmění trenéra, asi je to nějaká taktika v play off, ale my se od toho distancujeme. Nevypadalo to, že by se kluci měli poprat. Hlavně jejich trenér odcházel během zápasu. Udělat to my, podle mě dostaneme hrozný flastr. Uvidíme, jak se k tomu odpovědní postaví,“ nadhodil Hrubý.

Rozhodující sedmou partii hostí Pardubice ve čtvrtek od 17.30 hodin. Už beztak řízný zápas dostane ještě větší říz.