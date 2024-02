Opava má jen jednoho rozehrávače. Ale kluci se s tím rvou slušně, říká kouč

„Být sám je náročné,“ připustil Kouřil. „Když jsme dva a jednomu se daří více, tak i podle toho se může hra odvíjet. Teď jsem pod trochu větším tlakem, protože ať se děje, co se děje, musím furt hrát se vztyčenou hlavou a tým nějak řídit.“

Opavský kouč Petr Czudek na téma chybějících rozehrávačů říká: „Je to trenérský život. Máme ale lidi, kteří se s tím rvou slušně.“

Kouřilovi dirigovat hru nejvíce pomáhá křídelník Radek Farský. „Odehrál skvělých osm minut v Děčíně, získal sebevědomí. Obstál i minule s Nymburkem. Za to jsem rád, každý hráč je důležitý,“ připomněl Petr Czudek duel v Děčíně (81:78), kde zakončili základní část ligy, a domácí pohár s Nymburkem (80:88).

Opavský rozehrávač Marques Townes Opavský rozehrávač Jakub Šiřina

Přesto, kdy se dá očekávat návrat Jakuba Šiřiny do sestavy? „Bavil jsem se s ním o tom a doufám, že by se po reprezentační pauze mohl znovu zapojit do tréninků. Pak už bude záležet na něm, jak se bude cítit, aby začal hrát,“ odpověděl Radovan Kouřil.

Basketbalisté po nadcházejících třech ligových kolech rozjedou 23. a 26. února kvalifikaci na Euro 2025 v Řecku a v Pardubicích s Velkou Británií.

Každopádně Opavské může mrzet odchod Američana Marquese Townese, jehož angažovali v listopadu, když byl Jakub Šiřina rovněž zraněný. Leč udržet ho nemohli.

„Marquese jsme měli na dva měsíce a byli jsme domluveni, že buď u nás bude pokračovat, anebo si najde jiné angažmá,“ podotkl Petr Czudek. „Jeho kvalitní výkony v Lize mistrů, hlavně proti řeckému Promitheas Patras, mu přinesly nabídku z PAOKu. On o řecké lize vždy snil, ale netušil, že by se do ní mohl dostat z české ligy, z Opavy.“

Czudek připustil, že soluňskému klubu nemohli konkurovat ani ekonomicky. Townesovi Opava přirostla k srdci. „Jsem velmi poctěn a rád, že jsem se mohl stát hráčem BK Opava a týmu pomoci jak v Lize mistrů, tak české soutěži,“ vzkázal ze svého nového působiště. Ocenil vášeň opavských fanoušků pro basketbal.

„Pokaždé jsem cítil tu velkou energii Žlutého pekla. Za celou svou dosavadní kariéru v Evropě se mi dosud nikdy od fanoušků nedostalo tolik lásky.“ Děkoval týmu i vedení klubu, že mu otevřeli dveře k životnímu angažmá.

Pro Petra Czudka je důležité, aby se družstvo dalo zdravotně dohromady, protože na marodce jsou stále Miroslav Kvapil i Kryštof Kavan a s Jakubem Šiřinou opět Filip Zbránek. „Teď se hlavně musíme připravit na zbytek sezony. V sobotu nás čeká Děčín,“ upozornil Czudek na domácí duel od 17.30.

Ostrava ve skupině A2 v sobotu od 18.00 nastoupí v hale pražské Slavie.