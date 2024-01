Nymburk ve čtvrtfinále Českého poháru vyřadil mistrovskou Opavu

Nymburk šel po vyrovnaném prvním poločase do trháku třináctibodovou šňůrou a vedl až o 17 bodů. Do konce třetí části ale hosté náskok ztratili, poté co domácí hráči zakončili desetiminutovku třemi trojkami za sebou. Slezané pak šli dokonce dovedení, ale ligový lídr zabral a další obrat už nedopustil. Střelecky Nymburk táhl autor 19 bodů Jaromír Bohačík.

Ve středu se o dalších účastnících turnaje Final 8 rozhodne v zápasech Pardubic s Olomouckem a úřadujícího vítěze v Českém poháru Děčína s Ústím nad Labem. Ve čtvrtek se o zbylé místo utkají Brno a USK Praha. O vítězi Federálního poháru se rozhodne mezi čtyřmi českými a čtyřmi slovenskými týmy od 14. do 16. února v pražské hale Královka.