Basketbalové Utkání hvězd NBL se letos poprvé uskuteční v Opavě

All Star Game se opět vrátí k formátu Východ - Západ. Už příští týden budou mít fanoušci na sociálních sítích možnost zvolit kapitány obou výběrů, ti si pak vyberou základní pětku. Zbylá sedmička účastníků bude donominována později.

„O tuhle akci měli zájem naši fanoušci, máme největší návštěvy v lize, na základní část letos přišlo o deset tisíc lidí více než loni a my bychom to tady chtěli ukázat a přinést sem zase něco nového, co tady ještě nebylo,“ uvedl v tiskové zprávě předseda klubového představenstva Radim Vysocký.

Průměrná návštěva domácích zápasů Opavy se v této sezoně blíží podle zástupců klubu dvěma tisícovkám diváků a na Utkání hvězd chtějí naplnit celou kapacitu třítisícové haly. Vedle exhibičního zápasu se mohou fanoušci těšit i na tradiční přehlídku smečování Slam Dunk Contest, soutěž ve střelbě trojek či hře jeden na jednoho.