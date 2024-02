Zranění, návrat, zranění. Prokletý rok Daileyho, Ústí už má za smolaře náhradu

„Z jeho strany byl již delší dobu zájem vrátit se, proto jsem rád, že se to nakonec povedlo,“ oddechl si ústecký trenér Jan Šotnar.

Křídelník Dailey zanechal v minulém ročníku v dresu Slunety dobrý dojem, proto ho klub angažoval i pro letošní sezonu. Jenže koncem října si zlomil nohu, odcestoval se léčit domů a Ústí místo něj přivedlo krajana Mavericka Rowana. V půli ledna se však rychle vykurýrovaný Dailey hlásil zpátky na severu Čech, aby nahradil Františka Váňu, který si přetrhl achillovku. Zvládl dva ligové zápasy, pohárový v Děčíně ho ovšem poslal zpátky na marodku.

„Věřili jsme, že Maishemu zdraví vydrží. Po příletu dokázal, že je plně fit. Bohužel se mu v pohárovém zápase v Děčíně obnovilo zranění a po vzájemné dohodě jsme se rozhodli vyřešit tuto situaci tak, že odletí domů,“ prohlásil Tomáš Hrubý, generální manažer Slunety. „Je to velice smutná zpráva, Maishe je fajn kluk a dobrý hráč.“

Zdravotní rošády komplikují sezonu momentálně třetího celku ligové tabulky. „Z pohledu zdravotního stavu kádru prožíváme velmi smolné období,“ posteskl si Šotnar. „Jsem ale moc rád, že nás posílí starý známý Kris Martin. Je jiný typ hráče než Váňa a Dailey a bude jen na nás, jak rychle a efektivně ho dokážeme do naší hry začlenit. Jeho obrovskou výhodou je, že v týmu působil v loňské sezoně.“

Basketbalisté ústecké Slunety Kristopher Martin a Ladislav Pecka se radují.

Martin v aktuální sezoně působil v nejlepším týmu maďarské ligy, tedy v klubu Alba Fehérvár. Neprosazoval se tolik jako v Ústí, kde jeho bodový průměr šplhal nad 15 bodů. „Ale vyzkoušel si i FIBA Euro Cup. Osobně se na Krise velmi těším,“ řekl trenér.

Navrátilec se představí v ústeckém dresu již ve středečním utkání Alpe Adria Cupu na půdě polského MKS Dabrowa Gornicza, který už má postup do Final 4 v kapse. Pokud ho chce Sluneta doprovodit, musí na palubovce superfavorita zvítězit.

„Podle mě to je nejsilnější tým ze všech jedenácti účastníků,“ míní Šotnar. „Mají před těžkým ligovým zápasem, budeme doufat, že nenastoupí úplně koncentrovaně. Pak by šance byly v řádech desítek procent. Final 4 by bylo skvělé.“