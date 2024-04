El Nordico a zimák? Šéf Ústí by jezdil i ještěrkou, kouč říká ne, Děčín překvapil

„Pokud by to Ústí udělalo, bylo by fér mít stejné podmínky. Nedokážu to slíbit, ale můžu říct, že jsme připravení hrát na zimáku. A navíc s tím máme zkušenosti,“ připomněl Lukáš Houser, generální manažer Válečníků, dvě finálové bitvy s Nymburkem v děčínské hokejové hale. První z roku 2015 stanovila s 4 850 diváky nový rekord ligy, který už je „jen“ rekordem play off.

Rekord NBL Divácký rekord v Národní basketbalové lize Děčínu sebraly Pardubice (spíš si ho vzaly zpět), když v únoru 2018 hostily Olomoucko. Na hudebně-basketbalový večer přišlo do tehdejší Tipsport arény 5 879 lidí.

Loni v létě Děčín mluvil o tom, že o zimním stadionu neuvažuje, ale letošní sezona ho přiměla názor přehodnotit. První podmínka, aby se ekipy ze sousedních měst na Labi potkaly, je splněná: Děčín ve čtvrtfinále smázl Brno 4:0, Ústí vyřídilo Pardubice 4:1. Teď je nutná ještě podmínka číslo 2, tedy že v posledním čtvrtfinále Ostrava vyřadí mistrovskou Opavu. A je blízko, senzačně vládne 3:1 na zápasy, v pátek se hraje na palubovce obhájce titulu.

Horlivým zastáncem přesunu na ústecký zimní stadion, který disponuje kapacitou 6 500 míst, je Tomáš Hrubý. Tedy generální manažer Slunety.

„Dejte nám chvíli na rozmyšlenou. Když skutečně budeme hrát s Děčínem, budeme to řešit s trenérem, on má v těchto věcech hlavní a poslední slovo. Moje osobní přání zná, všechno je otevřené,“ uvedl Hrubý po historicky druhém postupu do semifinále. „Město Ústí nad Labem zažívá basketbalový boom, my mu chceme jít naproti. Samozřejmě bychom částečně ztratili výhodu domácího prostředí, ale zase by to bylo něco, o čem by se mluvilo dalších iks let.“

Ani časového presu se nebojí, technicky by se prý hokejový stadion stihl převléci do basketbalového kabátu. „I kdybych měl já jezdit ještěrkou po zimáku,“ pousmál se ústecký srdcař.

Ovšem trenér Jan Šotnar se na přesun o kilometr a půl dál zatím netváří. Aby ne, když ve své hale Sluneta prohrála naposledy v půlce prosince a od té doby nasčítala dvanáct výher za sebou. Ústecký stánek pojme 1 600 diváků, ale to už stojí, kde se dá.

„Máme svoje sny a cíle a změna prostředí by nás o ně mohla připravit. Určitě budu bojovat, abychom hráli na Slunetě, kde se kluci cítí dobře a kde to pro nás má obrovskou výhodu,“ prohlásil po čtvrtfinálovém postupu přes Pardubice. „Bude to ještě na nějakou diskusi.“

I ústecký kapitán Ladislav Pecka vnímá sílu domácí haly. „Zimák je pro nás cizí prostředí, na Slunetě jsme doma, známe to tady. Což by mohl být kámen úrazu,“ zamyslel se. „Z manažerského hlediska je lepší napakovat mnohem větší halu. Tahle mince má dvě strany. Je to na vedení; jestli se bude hrát třeba i na fotbalovém stadionu, je mi to fuk.“

El Nordico je ozdobou ligy, zápasem, který je možná i nejsledovanějším a nejvyšponovanějším. A Děčín svým prohlášením třeba dal Šotnarovi s Peckou brouka do hlavy.

„Ústí je první na řadě, navíc vyhlašovalo dlouhodobě, že to udělá. I pro nás je primární naše prostředí v Maroldovce, ale také u nás je zimák ve hře. V případě, že se v semifinále potkáme, záleží na Ústí,“ vybídl Houser rivala. „Opakuji, pokud do toho půjde, my jsme připravení do toho jít taky. Samozřejmě po poradě s týmem.“