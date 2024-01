Uzdravený Dailey se vrací do Ústí, nahradí zraněného Váňu

„Museli jsme na to rychle zareagovat a jsme rádi, že Maishe je zpátky. Když je zdravý, je to rozdílový hráč. Budeme s ním ještě silnější,“ je přesvědčený ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Dvoumetrový střelec má zdravotní trable opakovaně, už předloni podstatnou část sezony kvůli zranění vynechal. „Určitě to v podvědomí trochu mít bude, ale byli jsme s ním úzkém kontaktu, monitorovali jsme jeho zdravotní stav. A vypadá to, že je vše v pořádku,“ hlásí šéf Slunety.

Po léčbě v USA Dailey prošel rekonvalescencí a má i natrénováno, k dispozici by měl být už na sobotní bitvu u lídra NBL, v Nymburce bude Ústí hájit svou pětizápasovou vítěznou sérii.

Pokud se staronové eso Slunety srovná na hřišti s dalšími individualitami jako jsou Lamb Autrey či Ty Nichols, může to být jízda. „Tohle už samozřejmě bude především na hráčích a trenérovi, já mám splněno. Míříme vždy vysoko, kvalitně jsme doplnili, a věřím, že si to sedne. Už jen proto, že bereme hráče, kterého známe, víme, co je to za kluka. Od Daileyho si slibujeme hodně, má kvalitu, kterou může přesahovat tuhle ligu.“