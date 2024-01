Basketbalový Grand Slam, top čtyřka proti sobě. Děčín má na Opavu pifku

Nymburk a Opava, kteří se přetahují o vedení se shodnou bilancí 16 výher a pěti porážek, se na dálku poperou o triumf v základní části. Sesazený král bude doma čelit rozjeté ústecké Slunetě, král současný se v repríze finále zkusí popasovat s vřící děčínskou Maroldovkou.

„Opava přijede s nejzkušenějším kádrem v lize. Pro nás je to vůbec jeden z nejtěžších zápasů, který můžeme v Kooperativa NBL odehrát. Musíme se pokusit vyrovnat soupeři v trpělivosti, jinak nebudeme mít šanci,“ motivuje své Válečníky trenér Tomáš Grepl.

Děčín má na Opavu pifku. Nejenže s ní ztratil nezapomenutelnou finálovou sérii v minulém ročníku, ale v září od ní dostal naloženo ve Federálním poháru 93:111, pak i v lize 91:116. „Na její půdě jsme neodehráli vůbec dobrý zápas. Chceme to napravit. Přijede mistr ligy, bude to svátek!“ těší se Grepl na šlágr, který vypukne v Armex Sportcentru v šest večer. Hala bude bezpečně vyprodaná.

Sedmizápasové řádění Válečníků v minulém kole přeťal Kolín, Greplovo vojsko se hodlá vydat na další vítěznou výpravu. „Zápas v Kolíně se nám nevydařil, takže budeme chtít předvést lepší výkon a zakončit základní část výhrou,“ avizuje děčínský rozehrávač Tadeáš Slowiak.

Nymburský trenér Francesco Tabellini. Opavský trenér Petr Czudek.

Ústecký kouč Jan Šotnar Děčínský trenér Tomáš Grepl

Jeho mužstvo ještě může poskočit na třetí místo před ústeckého arcirivala, který zkusí vyloupit Nymburk. Osmnáctinásobného šampiona přehrál doma 85:78 a navíc teď drží sérii pěti vítězství. Přičte-li se domácí pohár i mezinárodní Alpe Adria Cup, Sluneta zapsala dokonce sedm výher v řadě.

Pořadí a bilance nejlepší čtyřky 1. Nymburk 16-5

2. Opava 16-5

3. Ústí n. L. 14-7

4. Děčín 13-8

„Můžeme se k vedoucímu celku z Nymburka přiblížit na rozdíl jediného vítězství. Tato skutečnost by byla před sezonou pro mnohé fanoušky a basketbalové okolí nepředstavitelným činem,“ tvrdí ústecký trenér Jan Šotnar. „Nymburk má podle mě nejsilnější kádr v naší lize a především ve FIBA Europe Cupu předvádí velmi dobrý basketbal. My se po delší době ocitáme v pozici outsidera, ale do Nymburka jedeme s cílem pokusit se co nejdéle držet s domácími krok a získat další korálek do naší vítězné série.“

Nymburk se oklepal z krachu v Děčíně demolicí Ostravy a také úspěchem v pohárové Evropě, kde ubránil francouzské Gravelines-Dunkerque. Zápas na jeho palubovce v sobotu začne rovněž v šest večer.

Národní basketbalová liga pokračuje v nadstavbách A1 a A2, které jsou již rozlosované, neboť v předstihu bylo známé složení vrchní osmičky a spodní čtyřky. Skupina A1 začne v sobotu 27. ledna zápasy USK Praha – Kolín, Děčín – Pardubice a Ústí nad Labem – Brno. Opava bude v rámci prvního kola hostit Nymburk až 3. dubna, ale 28. ledna se utkají v opavské hale ve čtvrtfinále poháru.