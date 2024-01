Nymburk prohrál v Děčíně a basketbalovou ligu znovu vede Opava

Největší podíl na tom měl Anthony Walton, autor 27 bodů, 10 doskoků a 5 asistencí. Hráči Nymburka na něj našli recept jen ve třetí čtvrtině, kterou sice americký rozehrávač uzavřel košem, ale jinak se v ní neprosadil. Hosté ve třetím hracím období zlikvidovali jedenáctibodovou ztrátu a dostali se teprve podruhé v zápase do vedení, ale momentum nevyužili. Poslední čtvrtinu zcela ovládl Děčín, soupeři dovolil dát jenom osm bodů. Hosté trefili jen šest trojek z 32 pokusů a také neproměnili 15 trestných hodů.

„Hráli jsme výborně sudé čtvrtiny. Ve třetí se Nymburk vrátil zpět do zápasu, protože v ní předvedl, kdo je to Nymburk. Ale nedostal se tolik přes nás, nedokázal ten zápas utrhnout,“ řekl děčínský trenér Tomáš Grepl. „Ve čtvrté čtvrtce jsme předvedli asi náš nejlepší výkon. Porazili jsme Nymburk (jen) s dvanácti asistencemi, takže je vidět, že rozhodovaly individuální výkony hráčů. My jsme proti tak agresivní hře nebyli schopni tolik sdílet míč,“ konstatoval.

AJ Walton (vlevo) z Děčína se snaží zakončit přes bránícího Ondřeje Sehnala z Nymburka.

Opavští šampioni Kolínu oplatili těsnou říjnovou porážku. Větší trhák se jim ale povedl až v konci třetí čtvrtiny, kdy se poprvé dostali do dvouciferného vedení. Trápil je zejména Adam Goga, který trefil sedm ze 13 kolínských trojek a zaznamenal osobní rekord 31 bodů. Domácí bez zraněného Jakuba Šiřiny měli ale o něco vyrovnanější tým v čele s Jakubem Mokráněm, autorem 18 bodů a 9 doskoků.

„Důležité vítězství, které se nerodilo lehce. Kolín hrál naprosto bez zábran a celé utkání se držel na dostřel. Dnes nás podržel útočný doskok, kde jsme dominovali,“ poukázal asistent opavského kouče Kryštof Vlček na skutečnost, že z 46 doskoků domácí přesně polovinu zaznamenali po vlastních střelách, což znamenalo spoustu druhých šancí na zakončení.

Souboj na dálku o osmé místo, které jako poslední bude po přespříštím kole znamenat účast v nadstavbové skupině A1 a jistotu minimálně předkola play off, vyzněl pro Pardubice. Východočeši porazili navzdory 31 bodům Teddyho Okereafora poslední Slavii 84:75 a odpoutali se od Písku. Jihočeský nováček i kvůli patnácti chybám při šestkách prohrál 70:88 v Ostravě, která se k němu přiblížila na rozdíl jediné výhry. Sršni už čekají na vítězství šest zápasů, hůř je na tom aktuálně jen Slavia, jejíž série neúspěchů je dvojnásobná.

Nedaří se ani pražskému USK, který prohrál popáté za sebou, tentokrát o bod 66:67 v hale předposledního Olomoucka. O výhře Hanáků rozhodl sekundu před koncem Amin Adamu, lídrem vítězů byl Adrio Bailey s 25 body a 12 doskoky. V dresu Pražanů dal rovněž 25 bodů Marek Vyroubal, USK má nyní vyrovnanou bilanci 10-10 stejně jako Kolín.