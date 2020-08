Nurse s Torontem stále a znovu překvapuje, byl zvolen za trenéra roku

Druhý skončil dvojnásobný vítěz ankety Mike Budenholzer z Milwaukee, nejlepšího týmu dlouhodobé části, se ziskem 147 bodů, třetí Billy Donovan z Oklahoma City, překvapivého účastníka play off, nasbíral 134 bodů.



Ocenění si Nurse vysloužil poté, co s týmem obhájců trofeje i po odchodu největší hvězdy Kawhiho Leonarda vyhrál v sezoně více než 50 zápasů. Nyní má s týmem Raptors v koronavirové „bublině“ na Floridě na dosah postup do druhého kola play off.



V základní části sezony, kterou výrazně narušila nucená pauza kvůli zdravotní krizi a zakončila ji dohrávka jen pro 22 týmů, mělo Toronto bilanci 53 výher a 19 porážek. V prvním kole play off vedou Raptors nad Brooklynem 3:0 na zápasy.