Brooklyn sahal po první výhře v play off, pak Toronto spasil Powell

23:27 , aktualizováno 20. srpna 0:15

Toronto Raptors mají v NBA nakročeno do druhého kola play off, středeční duel s basketbalisty Brooklyn Nets otočili na 104:99 a vedou 2:0 na zápasy. Hrdinou koncovky byl náhradník Norman Powell, který si do ní schoval 12 ze svých 24 bodů.