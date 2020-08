Toronto slaví výhru číslo tři, soka odrazilo trefou z vlastní půlky

Raptors vůbec poprvé v klubové historii vedou v sérii play off 3:0 na zápasy. Pascal Siakam je táhl v ofenzivě 26 body a doskočil osm míčů, Fred VanVleet mu sekundoval 22 body a první poločas uzavřel trefou z vlastní půlky - právě ve chvílích, kdy soupeř naznačil vůli poprat se o výsledek. V závěru už oba mohli šetřit síly na nedělní duel číslo čtyři.

Zkušený náhradník Serge Ibaka se blýskl 20 body a 13 doskoky a rozehrávač Kyle Lowry nastřádal 11 bodů, 10 doskoků a sedm asistencí.

Trefa Freda VanVleeta z vlastní poloviny:

Nets se pokoušeli dostat do zápasu Tyler Johnson, který se posunul do základní pětky po odjezdu Joea Harrise z Disney Worldu a 23 body si zapsal osobní rekord v rámci zápasů play off, a Caris LeVert s 15 body.

Náhradník Chris Chiozza zvládl nastřádat 14 bodů, pivotu Jarrettu Allenovi se nevedlo v zakončení, avšak doskočil 17 míčů. Brooklyn vypálil 51 pokusů za tři body (nové klubové maximum), ale prosadil se jen v 16 případech.